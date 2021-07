Victoria Tolosa Paz: “Nos hacemos cargo de las problemáticas del país”

La elegida para encabezar la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, participó anoche en A dos voces, por TN, minutos antes del cierre de las listas, aunque -en esta oportunidad- el Frente de Todos ya había definido sus candidatos horas atrás. “Nos hacemos cargo de las problemáticas del país”, dijo esta funcionaria nacional y concejala, a quien tildan de ser la candidata del consenso dado que no genera resistencias entre los distintos sectores que conforman al espacio del Frente de Todos.

En la entrevista, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales se mostró muy crítica del gobierno de Mauricio Macri y apuntó contra María Eugenia Vidal. “Lo que les pasa es que, como no pueden defender la gestión ni el modelo económico de Macri, prefieren cambiarse de localidades a ver si la gente no recuerda que hubo una gobernadora en la provincia que fue parte de ese gobierno y que es algo que pretendemos dejar atrás”.

En cuando a las vicisitudes que tiene el Gobierno por delante, como la pandemia y la inflación, la funcionaria manifestó: “Nosotros gobernamos para hacernos cargo de las problemáticas que tiene la Argentina. Con Daniel Gollán, que me acompaña en la fórmula, no ocultamos que tenemos que seguir trabajando para seguir dando respuesta al Covid en la Argentina”.

Respecto a la inflación, dijo: “Es un problema que no tiene fácil resolución. El que decía eso era Mauricio Macri, y se tuvo que ir con el voto de la gente y terminó con una inflación del 53,8%, pero además generó deuda y fuga de capitales. Nosotros nos hacemos cargo de que tuvimos un primer semestre con niveles de inflación que no son los que queremos y también nos dimos cuenta de que, para no dañar a los que están sufriendo, recompusimos salarios, abrimos paritarias, dimos bonos para las jubiladas y jubilados de la Argentina. Queremos ser garantes de que la reactivación de la economía también tiene que ver con el consumo. No es mágico esto y mucho menos en una Argentina con una pandemia”.

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos analizó cómo se mira el interior de la provincia de Buenos Aires y su capacidad productiva. “Creo que ese debate hay que darlos en el marco de un Congreso que necesita diputados y diputadas para la etapa que viene, que va a tener que debatir sobre materia impositiva, sobre materia energética, entre otras cosas”, dijo.

Por último, destacó la gestión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Daniel Gollán como “excelente”, y concluyó: “Esperamos que la población asista a votar para poder elegir y reafirmar el rumbo de la Argentina”.

LA NACION

