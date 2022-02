Victoria Tolosa Paz: “Nos vamos a sacar de encima al FMI”

En el medio de una frenética negociación del presidente Alberto Fernández con los legisladores para que acompañen el principio de entendimiento con Fondo Monetario Internacional (FMI), la diputada Victoria Tolosa Paz dijo esta noche que se reunió con el Presidente para hablar sobre cuestiones de la agenda legislativa y manifestó que acompañarán la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del negociador argentino Sergio Chodos con el organismo de crédito internacional.

“Tenemos distintas miradas, pero estamos convencidos de que la gran mayoría pueda encontrar en ese acuerdo lo que vinimos a buscar: tranquilizar alguna de las variables macroeconómicas que afectan la vida de muchos argentinos y argentinas”, argumentó en diálogo con TN, aunque evitó mencionar cuántos de los legisladores del Frente de Todos (118) no van a acompañar.

En una férrea crítica al gobierno de Mauricio Macri, Tolosa Paz lanzó: “Nosotros no llamamos al fondo, Néstor Kirchner sacó al Fondo de nuestras vidas y lo trajo de nuevo Mauricio Macri, pero ahora lo vamos a sacar, con mucha responsabilidad y mucho trabajo”. Entonces, se refirió también a la causa iniciada por la AFI para investigar la responsabilidad penal en la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos. “No pusieron controles de capitales y permitieron la fuga más importante de ese dinero. Eso sigue. No cuidaron al fisco, al Estado nacional”, arremetió Tolosa Paz.

En esta línea, manifestó el acuerdo como necesario: “La toma de duda en la Argentina no era necesaria, pero el acuerdo sí lo es porque necesitamos salir de la situación de los vencimientos que tenemos este año”. “Tenemos que afrontar vencimientos por 19 mil millones de dólares este año y otros 19 mil el año que viene, el tamaño de la deuda y la complejidad de esos vencimientos hacen que durante dos años hubo una decisión acertada de buscar un acuerdo que no ponga de rodillas al país y que no condicione el crecimiento que la Argentina viene teniendo: 10% del PBI, el crecimiento del empleo privado que viene creciendo, el desarrollo de la industria como fundamental para el desarrollo de la argentina”, argumentó.

José Mayans (Frente de Todos)

Sobre la interna que se generó en el Gobierno y que tuvo su momento de mayor tensión con la renuncia del presidente del bloque Máximo Kirchner, la diputada sostuvo que las diferencias tienen que ver con los lineamientos del acuerdo y de la negociación que llevaron adelante Guzmán y Chodos. En ese contexto, fue consultada sobre los dichos del jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, quien sostuvo que es necesario conocer “el detalle del acuerdo con el FMI” por el pago de la deuda para saber en qué tipo de “compromiso” va a meterse el país.

Sobre esto, concluyó: “Hay miradas heterogéneas sobre muchos temas. Creo en el poder del PJ para poner las cosas en orden. Tenemos un proceso que atravesar para fin de febrero, poner de manifiesto ese memorándum. Antes que con el Fondo, nos comprometemos con la Argentina. Vamos a cumplir no porque queremos quedar bien con el Fondo sino porque entendemos que generar este déficit de 2,5, de 1,9 y de 0,9 en los próximos tres años va a ayudar también a regularizar algunas de las cuentas que tenemos que ordenar”.