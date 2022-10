Victoria Tolosa Paz respondió a las críticas de Emilio Pérsico al nuevo bono para indigentes

escuchar

La flamante ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz , se refirió este sábado a las críticas vertidas ayer por el líder del Movimiento Evita y secretario de la Economía Social de su cartera, Emilio Pérsico, con relación al bono para indigentes anunciado por el Gobierno por un total de $45.000. “No comparto lo que dijo”, aseguró la funcionaria y profundizó sobre el vínculo entre ambos y los objetivos que persigue desde el rol que ocupa hace una semana.

Luego de que Pérsico planteara que la asistencia estatal “no es le camino” para salir de la situación actual y afirmara que “todos los progresistas quieren sacar un subsidio cuando llegan al Estado”, Tolosa Paz Planteó en Radio 10: “La verdad es que no lo comparto. A mí me parece que lo que tiene que hacer el movimiento Evita y cada uno de los compañeros es ponerse rápidamente a hacer la búsqueda activa para poder acompañar a los compañeros del territorio que trabajaron al rayo del sol toda la vida y que su salud está complicada (...) Ahora, a la población económicamente activa y a la juventud no tengo otra vocación que trabajar para que tengan trabajo”.

Más tarde, a la ministra le consultaron sobre su relación con Pérsico en vista de que además de ser funcionario lidera la organización social más voluminosa, a lo que contestó: “Parte de lo que me toca como ministra es poder trabajar con el secretario. Cuando yo me reúno con Pérsico lo hago desde el rol que asumió, que es el de secretario de Economía popular y que representa al Estado. Él puede ser el líder del Movimiento Evita, pero ocupa un cargo y tiene responsabilidades públicas para poder llevar adelante esas políticas sociales que se dirimen con la ministra; y esa ministra ya tiene acordado con el Presidente cuál es el camino que le queremos dar al ministerio de Desarrollo social”.

Así las cosas, Tolosa Paz reconoció que “existe la economía popular” y planteó que su objetivo es “que construya un sistema de producción y de economías a las cuales sus trabajadores puedan tener derecho”. “No es tanto cómo vemos la economía popular, sino cuáles son las herramientas a diseñar para que los trabajadores tengan instrumentos normativos para dejar de estar en negro (...) también para achicar la estructura de planes sociales”, aclaró.

Por último, manifestó con respeto a su desembarco en la cartera de Desarrollo Social: “Hace una semana soy ministra de Nación y me dijeron que iba a ir a una silla eléctrica, que es un ministerio que no se podía conducir y que estaba totalmente loteado; y yo puedo decir que estoy hace una semana trabajando y articulando con todas las secretarías, donde la conducción es clara. Cuando vos demostrás a dónde querés ir se acaba esa discusión de que cada uno hace lo que quiere”.

