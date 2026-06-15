EE.UU. prohíbe el uso de Fable y Mythos, los modelos de IA más avanzados de Anthropic, fuera del país

Anthropic informó el viernes por la noche que el gobierno de los Estados Unidos le ordenó suspender el acceso a sus modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 a todos los ciudadanos extranjeros, citando motivos de seguridad nacional.

La empresa reveló la orden a través de una publicación en redes sociales, donde afirmó que “debe desactivar abruptamente Fable 5 y Mythos 5 para todos nuestros clientes con el fin de garantizar el cumplimiento”. Los ciudadanos extranjeros que trabajan para Anthropic también se ven afectados por la suspensión.

The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees.



The net effect of… — Anthropic (@AnthropicAI) June 13, 2026

La orden de limitar el acceso a los nuevos modelos de IA provino del Departamento de Comercio, según indicó una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato. No quedó claro cuánto tiempo durarían las restricciones.

Las limitaciones a los extranjeros representan un nuevo capítulo en la relación, a menudo tensa, de Anthropic con el gobierno federal estadounidense, y constituyen un ejemplo sumamente inusual de las autoridades federales dictando cómo debe operar una empresa tecnológica.

También es la segunda vez que la administración Trump toma medidas contra la empresa con sede en San Francisco. En marzo, tras tensas conversaciones sobre cómo podría utilizarse la IA de Anthropic en entornos militares y de inteligencia, el Pentágono declaró que consideraba a Anthropic como un riesgo inaceptable para la cadena de suministro, lo que podría limitar su uso por parte de las agencias federales.

Las restricciones gubernamentales a la venta de tecnologías clave, como los chips informáticos, a países como China son habituales. Sin embargo, la orden que limita quién puede utilizar la tecnología de Anthropic es inusualmente amplia y, en teoría, podría impedir que los empleados de Anthropic que sean ciudadanos de naciones aliadas, como Canadá o Gran Bretaña, trabajen en ella.

La orden también podría causar problemas significativos para el desarrollo tecnológico en Anthropic, que junto con OpenAI es una de las empresas de IA más influyentes del mundo. Aunque Mythos y Fable 5 son nuevos, se consideraban una mejora significativa respecto a los modelos de IA anteriores.

Anthropic se negó a hacer comentarios más allá de su publicación, y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Anthropic presentó Claude Mythos en abril, pero afirmó que no podía compartir el sistema de IA con el público porque podría convertirse en una herramienta poderosa para los hackers que buscan formas de infiltrarse en redes informáticas.

Mythos se convirtió rápidamente en un motivo de preocupación de seguridad tanto en Washington como en Silicon Valley, ya que podría representar lo que los expertos venían temiendo desde hacía varios años: que la IA significara una amenaza nueva y mucho más peligrosa para las redes informáticas.

Anthropic compartió el sistema de IA Claude con unas 40 organizaciones que mantienen infraestructuras informáticas críticas, para que pudieran utilizar el sistema con el fin de corregir vulnerabilidades de seguridad antes de que los hackers las explotaran.

Las reacciones de los investigadores que han tenido acceso a Mythos han sido variadas. Algunos coincidieron en que Mythos era una amenaza nueva y alarmante. Sin embargo, otros señalaron que era más evolutivo que revolucionario, y que podían utilizarlo para proteger sus redes de la misma manera que los hackers podrían usarlo para atacarlas.

En su breve comunicado del viernes, Anthropic pareció sugerir que consideraba la decisión del gobierno como una reacción exagerada. “Pedimos disculpas por esta interrupción a nuestros clientes”, expresó la empresa. “Creemos que se trata de un malentendido y estamos trabajando para restablecer el acceso lo antes posible”.

Tras la presentación de Mythos por parte de Anthropic, la Casa Blanca comenzó a evaluar una nueva supervisión de los sistemas de IA. La semana pasada, en un giro significativo de política para una administración que había adoptado un enfoque de muy poca intervención en la IA, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que solicitaba a las empresas otorgar voluntariamente al gobierno la supervisión de los nuevos sistemas antes de lanzarlos al público.

A principios de este mes, Anthropic dijo que compartiría el sistema con unas 150 organizaciones más. Luego, el martes, la compañía presentó una versión restringida de Mythos llamada Claude Fable 5.

El sistema Fable, según explicó la empresa, incluía salvaguardas adicionales diseñadas para bloquear respuestas en áreas como la ciberseguridad, la biología y otros temas sensibles. Estas medidas de seguridad pueden evitar que los hackers maliciosos utilicen la tecnología para atacar redes informáticas. No obstante, también podrían impedir que las empresas y los expertos en ciberseguridad utilicen el sistema para defenderse de los ataques.

La mayoría de las consultas consideradas de riesgo, señaló Anthropic, se redirigirían en su lugar a un sistema de IA más antiguo llamado Opus 4.8.

Opus 4.8 de Anthropic y otros modelos de IA anteriores no se vieron afectados por la orden gubernamental del viernes, según informó la empresa.

Los expertos en ciberseguridad no se ponen de acuerdo sobre si Anthropic hizo bien en limitar el lanzamiento de Mythos, señalando que este tipo de sistemas puede utilizarse tanto para atacar como para defender redes informáticas. Otras empresas, sobre todo OpenAI, el rival de Anthropic, ofrecen una tecnología similar.

Exfuncionarios de ciberseguridad y política tecnológica de EE.UU. dijeron estar sorprendidos por la noticia, calificándola de altamente inusual y contradictoria con otras medidas de la administración Trump, como el permitir la venta de algunos chips avanzados de IA a China.

“No tengo palabras”, expresó en una publicación en redes sociales Dean Ball, miembro de la Foundation for American Innovation y exasesor de IA bajo el mandato del Sr. Trump. Añadió que la decisión es “desconcertante”.

Una semana después de que Anthropic presentara Mythos, OpenAI anunció que también limitaría el lanzamiento de su sistema más reciente, llamado GPT-Cyber 5.4. Sin embargo, OpenAI compartió su tecnología con un grupo más amplio, distribuyendo inicialmente el sistema entre cientos de expertos antes de abrirlo a miles de usuarios.