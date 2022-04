“Renta inesperada”: alerta en el círculo rojo por el avance del Gobierno con un nuevo impuesto

Las alarmas comenzaron a sonar en el círculo rojo. Las asociaciones empresarias más importantes del país alertaron que el impuesto a la “renta inesperada”, que ya está diseñando el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que agregaría una mayor presión fiscal sobre el sector privado de la economía, impactará sobre las inversiones, la actividad y en la creación de empleo de calidad.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y CEC (Centro Exportador de Cereales), la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), entre otros, cuestionaron la iniciativa oficial que anunciaron el titular del Palacio de Hacienda y el presidente Alberto Fernández.

Luego de una reunión anoche de la Comisión Directiva, AEA decidió enviar hoy su opinión sobre la propuesta de Guzmán a través de un comunicado enviado a los medios. “La Argentina debe volver a retomar la senda del desarrollo económico y social sostenible. Para ello resulta esencial generar las condiciones para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción y las exportaciones”, indicaron en la entidad que agrupa a empresas como Techint, Arcor, Grupo Clarín, Laboratorios Bagó, Grupo Miguens, La Anónima, IRSA, Santander, PAE, Mercado Libre, Toyota y Globant, entre muchas otras firmas importantes.

“La creación de nuevos impuestos -como el recientemente anunciado ‘impuesto a la renta inesperada’- va en la dirección opuesta a lo señalado. En la Argentina ya están en vigencia 165 impuestos y la carga tributaria sobre el sector formal de la economía es muy elevada y ha crecido fuertemente en los últimos 20 años, superando holgadamente el promedio de la región. Con menos impuestos generaremos más inversiones y empleo”, cerraron en esa asociación.

“Un impuesto más significa que uno envía un mensaje a toda la gente y a los empresarios de que empezar a hacer actividades económicas en Argentina va a ser cada vez más difícil”, había dicho el presidente de AEA, Jaime Campos, esta mañana en declaraciones radiales. “La pregunta que tenemos que hacernos en la Argentina es si estamos todos trabajando para crear condiciones cada vez más atractivas para que se invierta en el país (...) el mensaje [que envía el Gobierno] es: ‘Señor, antes de hacer negocios en la Argentina mírelo 400 veces, porque cada día le ponen un impuesto nuevo’”, agregó.

Enojo en la industria

En la UIA, contaron, hay “mucha calentura”. Pese a que esperan conocer la letra chica del proyecto –que sería una ley enviada al Congreso- en la entidad creen que “no se puede sumar ningún impuesto más”. La industria es actualmente la vedette del Gobierno. Quizás por eso nadie levantó la voz en la reunión de Junta Directiva de representantes sectoriales y regionales de ayer. “Hay espías”, relataron sobre la llegada de esas minutas a altas esferas del Gobierno.

Otros atribuyen algunos silencios a la suerte de cada una de las empresas de la UIA frente al pago o no de un nuevo impuesto, que allí dentro califican como un “Impuesto Encubierto a la Riqueza”. Está quien piensa que la estrategia de Guzmán es simplemente toparse con el no de la oposición para congraciarse con el cristinismo en medio de la interna.

La cúpula de la entidad tendrá algún detalle más cuando el ministro vuelva de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que se realiza en Washington. El Fondo suele repetirle al ministro que debe mejorar los incentivos al sector privado. La UIA le presentará el lunes al Presidente el “libro blanco” con propuestas para la industria. Fernández quizás pueda adelantarles un esbozo del nuevo impuesto a los industriales.

En un comunicado enviado a los medios, la UIA advirtió que existe “preocupación” por la posible creación de una alícuota adicional dirigida a las empresas. “Al respecto, se analizó cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo”, estimaron.

En la nota se agregó que el departamento de Política Tributaria de la entidad y el CEU –su centro de estudios- analizarán los alcances de la medida y su repercusión productiva. Por otro lado, se presentó en esa reunión un informe que -explicitó el comunicado oficial- “da cuenta de las distorsiones y el impacto sobre la producción y las exportaciones producidas por el Impuesto a los Ingresos Brutos y la proliferación de tasas municipales a lo largo ya ancho del país”.

“La Junta exteriorizó su preocupación teniendo en cuenta la acumulación de impuestos entre Nación, provincias y municipios, y el costo de la burocracia administrativa”, afirmó a LA NACION el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que dijo que espera conocer más detalles del proyecto.

El impacto de los impuestos

Según el “Vademécum tributario” publicado el domingo pasado por el Iaraf, que dirige Nadin Argañaraz, del análisis de la legislación para 2022, se identificó la existencia de 165 diferentes tributos en la Argentina. “Considerando la recaudación de 2021 de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas, Ganancia de sociedades, Derechos de exportación, Débitos y créditos bancarios (cheque) y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, se obtiene el 82% de la recaudación tributaria consolidada”, señaló el informe.

De su nueva política tributaria, Guzmán solo informó que se aplicará a empresas con ganancias netas imponibles superiores a los $1000 millones en el año y dijo que si la “renta inesperada” por el conflicto bélico en Europa se canaliza hacia la reinversión productiva se pagará menos. “Hay sectores de la economía que se benefician con ganancias extraordinarias inesperadas producto de la guerra y miles de millones de personas en el mundo que sufren las consecuencias de los aumentos de los precios”, dijo hoy el ministro en foro de ministros del G-20-

“Desde Ciara-CEC, expresamos nuestra profunda preocupación ante la propuesta del nuevo impuesto anunciado por Martín Guzmán”, señaló la industria oleaginosa. “Si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertos commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en nuestro país. Sumados a la escasez de insumos críticos han neutralizado, o más, los relativos beneficios de los productos del agro”, agregó la entidad en un hilo de tuits

En ese mismo mensaje en las redes se recordó que el Gobierno “cuotifica” las exportaciones de trigo y maíz. Además, pidió que el Congreso discuta “las distorsiones” que genera la política oficial. “La Argentina no necesita más impuestos. Al contrario, lo que hace falta es sacar el freno de mano a la producción y a la inversión para que haya más trabajo. Estaremos abiertos a trabajar en una propuesta de esta naturaleza, si el Gobierno nos convoca”, indicaron.

“No estamos de acuerdo con ninguna nueva exacción. Es demasiado ya la carga tributaria. Por ese camino, sólo se genera más desaliento a las inversiones”, dijo Mario Grinman, presidente de la CAC. “El problema en la Argentina es que no hay inversiones y no se genera trabajo. Lo único que creció en los últimos diez años es el empleo público. Los gobernantes tienen que empezar a pensar en otras cosas; no todo se soluciona aumentando impuestos. Si no se recortan gastos, si no ponemos la casa en orden, todos los días vamos a estar un poco más decadentes”, afirmó el empresario.