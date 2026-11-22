La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó contra el canciller Pablo Quirno y cuestionó supuestos gastos excesivos que se realizan dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. La funcionaria también puso en duda la explicación oficial acerca del cierre de empresas.

“El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros”, señaló este domingo en un posteo en la red social X.

El posteo de Villarruel contra Quirno X

Con el término “catering pantagruélico” —es decir, muy grande, excesivo o desmesurado—, Villarruel hizo alusión a la Licitación Pública 26-0001-LPU26 publicada en febrero de 2026, que corresponde a una contratación de Cancillería para el suministro de comidas y bebidas destinadas a actos y eventos protocolares. El concurso marcó un techo estimado de hasta $135 millones y adjudicaciones en torno a los $80 millones.

El posteo de Villarruel fue en respuesta a un fragmento del programa La Noche de Mirtha al que Quirno fue invitado. Allí, el canciller relativizó el número de empresas que cerraron durante el gobierno del presidente Javier Milei y explicó que hay que “evaluar ciertas cuestiones”.

“Uno dice 32.000 empresas cerradas, pero cuando ves el detalle son muchas empresas unipersonales, de gente que pasó a ser autónoma”, aseguró y añadió: “Ahí también tenés un aumento del empleo por ese lado, tenés un aumento de los salarios reales muy importante, en los salarios no formales. Es tanta la presión impositiva que los diferentes gobiernos han tenido en el pasado que expulsa a la gente del sistema formal”.

Raid en redes

La respuesta de Villarruel al video de Quirno generó una amplia repercusión en usuarios de la red social que cuestionaban el salario que cobran los funcionarios y que la acusaban de tener un “sueldo millonario”. La vice no tardó en salir a responder y desmentir las acusaciones en su contra.

Villarruel en la sesión del Senado para tratar tema discapacidad Ricardo Pristupluk

“Los sueldos de los senadores, de los ministros, de los jueces, de los embajadores, los fija cada poder. Cómo no soy senadora solo administro el Senado, que NO incluye las dietas de los senadores. Y mi administración ahorró 30.000 millones de pesos”, señaló la titular de la Cámara alta ante uno de los reproches.

Y, en el mismo sentido, añadió: “Mi sueldo está congelado desde el 2023 y no tengo fondos reservados como todo el gabinete”.

Ante el pedido de que done su sueldo para alinearse con el discurso oficial de austeridad, Villarruel redobló la apuesta: “¿Me estás diciendo que tendría que tener otros ingresos para poder vivir? ¿Sabés que eso es ilegal para el presidente y el vice, que tienen completa incompatibilidad para ejercer sus profesiones, cobrar honorarios o dinero de otra cosa que no sea el sueldo asignado por el Estado? Aprovecho tu ignorancia para contarles a todos que sin juicios laborales disminuimos la planta a 1300 personas menos y ahorramos 30.000 millones de pesos. Somos muy austeros. No querría puntualizar en todo lo que lo somos".

“Absolutamente nada. Por eso están ardidos”, respondió, contundente, a una acusación sobre que utiliza fondos públicos para pagarle a “trolls”. “Los que me defienden son ciudadanos comunes. La gente paga, los trolls y los fanáticos los dejamos para la casta”, deslizó.