El canciller Pablo Quirno descartó este miércoles tensiones con Chile por el buque que unirá Punta Arenas con las islas Malvinas y afirmó que “se ha querido generar una polémica inexistente”. En diálogo con LA NACION, el funcionario sostuvo que la embarcación podrá realizar el viaje si pide autorización a la Argentina y respeta el compromiso chileno de no apoyar la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

El carguero Danstar tiene previsto zarpar el 17 de diciembre, en la reactivación de una conexión comercial interrumpida desde 2011. El recorrido abrió una controversia por el permiso que exige Buenos Aires y por el eventual uso de la carga para abastecer actividades petroleras en las islas.

“La relación con Chile es excelente, tenemos un entendimiento sobre el tema”, dijo Quirno, en el marco de la feria Argentina Alimenta que se realizó en La Rural. También recordó que el gobierno de José Antonio Kast ratificó el respaldo al reclamo argentino y el compromiso de no asistir la expansión de actividades hidrocarburíferas en las islas.

El canciller señaló que más de 1500 buques, incluidos británicos, ya solicitaron permisos bajo el régimen argentino. “El buque que quiere hacer esta ruta comercial, esperemos que pida la autorización, va a poder hacer su viaje normalmente”, afirmó.

El canciller Pablo Quirno habló en la apertura del congreso de la Copal, en La Rural, y destacó el papel de los acuerdos comerciales para abrir mercados.

Por otro lado, defendió el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento quedó pendiente tras la caída de la sesión de Diputados por falta de quórum. El oficialismo reunió 126 legisladores, tres menos de los necesarios.

“El proyecto está mandado y seguiremos intentando”, respondió ante la consulta sobre una nueva convocatoria.

Según explicó el canciller, la legislación actual obliga a sancionar a compañías que operan en Malvinas y les impide trabajar en la Argentina. “Lo que hace es empujar a las compañías a Malvinas, porque no le dan la opción de poder trabajar en Argentina”, recordó. Además, planteó que la reforma daría a esas empresas la posibilidad de optar por inversiones energéticas “legítimas” en la Argentina y pidió apoyo del Congreso.

Sobre Brasil, ante la consulta de este medio, atribuyó el retiro de los embajadores a una “decisión unilateral” del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Es potestad de Brasil también analizar la reversión de esa medida”, dijo. En ese sentido, Quirno aseguró que los vínculos comerciales, de inversiones, defensa y seguridad siguieron su curso pese al deterioro de la representación diplomática.

El funcionario recordó que coincidió este año con el canciller brasileño Mauro Vieira en Atlanta y en la Cumbre Iberoamericana. Consultado sobre un plazo para reponer embajadores, respondió que “esa no es parte de la discusión”. “Trataremos con quien ellos quieran”, agregó.

En materia comercial, insistió en flexibilizar el Mercosur y cuestionó su arancel externo común. “Es un mundo en el que no nos podemos dar el lujo de tardar 26 años en cerrar un acuerdo”, afirmó, en referencia al entendimiento con la Unión Europea. Dijo que la Argentina seguirá buscando acuerdos con otros países dentro de los márgenes que admite el bloque.

Ubicó en ese marco el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos y las conversaciones con Emiratos Árabes Unidos. Consultado sobre qué quedó incluido en el texto que llegará al Congreso, respondió: “Quedó todo adentro”.

Quirno defendió, además, la abstención argentina ante una resolución de la ONU contra la violencia de género, en tanto afirmó que el texto incorporaba “una visión ideológica de la situación” y afectaba la capacidad del país de definir sus leyes. Ante las repreguntas, no identificó una cláusula puntual. “Creo que no es una cuestión específica de una palabra”, señaló.

Al final del intercambio, el canciller no respondió la consulta sobre cuándo tendría lugar una misión a China encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.