Victoria Villarruel explicó por qué canceló su viaje a Mendoza para un homenaje a San Martín

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, explicó su explicación este sábado de por qué canceló su viaje a Mendoza para un homenaje a San Martín por el 17 de agosto. La dos de Javier Milei, en medio de rumores de fricciones entre ellos, pidió disculpas a los mendocinos y dio los motivos.

A través de la red social X, la titular del Senado escribió: “Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”. Fue tras ello que dio los motivos: “Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar. Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón”.

“Que la búsqueda de la libertad y la defensa de la Patria que encarnó nuestro Prócer sigan guiando al sagrado pueblo argentino en la batalla diaria hoy, mañana y siempre”, cerró.

Tal como publicó LA NACION por la mañana, fuentes al tanto de la decisión marcaron que Villarruel se levantó con presión baja y por eso le recomendaron no trasladarse a la provincia cuyana, donde iba a ser recibida por el gobernador, Alfredo Cornejo.

La actividad planeada para este sábado, que iban a compartir Villarruel y Cornejo, era en el Campo Histórico El Plumerillo, Las Heras. Primero estaba pautada una recorrida por el lugar, donde iban a montar representaciones teatrales de cómo preparaban San Martín y el Ejército la gesta libertadora, y después se iban a dirigir a una explanada para el acto protocolar. Incluso, en Mendoza aguardaban para confirmar el horario, debido a que estaba supeditado al arribo de la vice.

Actividades separadas y rumores de tensión

La ausencia se da en medio de las fricciones en la cúpula libertaria. Y es que el viernes la vice no participó en un acto en la sede del Ministerio de Defensa en el que sí participó el Presidente. El motivo de la ausencia tuvo que ver con que desde la Secretaría General de la Presidencia -a cargo de Karina Milei- no le habría girado una invitación formal, según dejaron trascender desde el Senado.

Ya se sabía que para este sábado las dos principales figuras del Ejecutivo iban a estar en actividades separadas. El mandatario tiene previsto ir a las 20 al Regimiento de Granaderos a Caballo con parte de su Gabinete.

Esta no es la primera vez que Villarruel cancela un acto por motivos de salud en medio de las tensiones hacia el interior de La Libertad Avanza (LLA). Lo hizo para la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, el pasado 9 de julio por la madrugada, cuando alegó tener una fuerte gripe. No obstante, a la mañana siguiente se mostró en el palco con los hermanos Milei en el desfile militar que se hizo sobre Avenida del Libertador por el Día de la Independencia. Incluso el par se subió a un tanque.

El presidente Milei y la vicepresidente Villarruel a bordo de un TAM durante el desfile por el 9 de julio

Días después las tensiones volvieron a subir cuando Villarruel tildó a Francia de “país colonialista” en medio de la polémica por los cantos racistas de los jugadores de la Selección tras la victoria en la Copa América. La distancia con la hermana del Presidente quedó expuesta debido a que Karina Milei dejó saber que había ido a pedir disculpas a la embajada de Francia.

El Presidente y su vice se vieron después en el palco de La Rural y se dieron un frío beso en la mejilla.

Victoria Villarruel y Karina Milei en el desfile del 9 de Julio Fabián Marelli - LA NACION

Ahora las diferencias son más explícitas. El viernes desde el entorno de la dirigente eligieron dejar conocer que Karina Milei no la había invitado a la ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales. Se quejaban de que todo ya se había trasladado a una cuestión institucional. Y justo vinculada a la familia militar, a la que Villarruel pertenece por su padre. La secretaria general se sentó en la primera fila para escuchar a su hermano, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

