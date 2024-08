Victoria Villarruel habló de la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Escuchar

La vicepresidenta Victoria Villarruel habló este viernes por la tarde sobre la denuncia por violencia de género que presentó Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. A través de un mensaje en la red social X, la dos de Javier Milei propuso “superar la tragedia del kirchnerismo” para “salir adelante”.

“El kirchnerismo rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández. Derechos Humanos, violencia contra la mujer, un expresidente con una vida repugnante y todo eso mientras levantan el dedo de la moral para señalar a los demás”, aseveró Villarruel.

“Lo dije hace 20 años y lo sigo diciendo ahora, espero que todos juntos podamos superar la tragedia del kirchnerismo y unirnos como pueblo para salir adelante y construir la mejor versión de nuestra Patria”, publicó en un breve mensaje.

Un día antes, el Presidente habló de “hipocresía progresista” tras la denuncia y cuestionó las políticas de género del gobierno anterior. “La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, publicó.

“Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios”, escribió Milei. Para el mandatario, la única solución posible para bajar el delito es “ser duros contra quienes los cometen”.

Milei trató a las políticas de género de una “estafa” que su administración se encargó de desmantelar. Una de las principales modificaciones que realizó la gestión libertaria fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a principios de junio, cartera que se encontraba bajo el mando de Ayelén Mazzina, quien fue acusada por distintas versiones de no haber ayudado a Yañez cuando se le acercó por los hechos de violencia física.

Fernández está denunciado por Yañez en la Justicia por violencia de género. Esta causa salió de otra, la que lo investiga por supuestos negociados con los seguros durante su gobierno. Es que su secretaria María Cantero, en la mira debido a que su marido, Héctor Martínez Sosa, sería uno de los principales beneficiados por la asignación de los seguros, tenía en su teléfono celular capturas de mensajes, fotos y videos que la entonces primera dama le había mandado pidiéndole ayuda ante las golpizas que recibía por parte de su pareja.

