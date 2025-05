Victoria Villarruel reaparece en el Tedeum junto a Milei, pero cada vez más relegada del Gobierno

Es difícil establecer la fecha exacta de la ruptura de la relación política y personal del presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel. Desde hace más de un año la número dos del Gobierno no participa de ninguna decisión de la Casa Rosada. El vínculo que queda es con un interlocutor del Ejecutivo; no está totalmente incomunicada, pero el diálogo tampoco es fluido.

Este domingo, después de más de dos meses, volverá a haber fotos del Presidente y su vice, juntos, en el Tedeum de la Catedral Metropolitana por el 25 de Mayo. Pero ambos irán por separado, a diferencia del año pasado, cuando al menos seguía ese vínculo institucional.

Javier Milei y Victoria Villarroel en el TeDeum del 25 de mayo del 2024, un año atrás. (AP Photo/Gustavo Garello) ap - AP

Desterrada de las cámaras y de la agenda del Ejecutivo -dominado por el triángulo de hierro que conforman Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo- la vicepresidenta pasa sus días entre la ciudad de Buenos Aires y Pilar mientras que en su labor política se limita a la actividad parlamentaria. Aunque no es ella quien negocia todos proyectos que le interesan a La Libertad Avanza, según distintas fuentes consultadas por LA NACION.

Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones ordinarias del 2025, la última aparición pública juntos, con el vínculo ya roto desde el año pasado. SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

De lunes a viernes va al Senado de la Nación incluso cuando está a cargo de la presidencia si Milei sale del país. Como en distintas áreas del palacio legislativo no acostumbran a cubrir la agenda, en presidencia implementaron una guardia de fotografía para actividades que surgen con poca antelación.

Se limita en tanto a sus posteos en la red social X para dar definiciones políticas o información sobre su agenda. Su poca actividad en el Gobierno se vio evidenciada ante su silencio tras las elecciones legislativas en la Ciudad, en las que resultó en primer lugar el candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, cercano a Karina.

Villarruel participa una vez a la semana de distintos actos vinculados a una agenda propia o reuniones con miembros de la Iglesia o el Ejército, sus sectores preferidos relacionados a sus orígenes y vida personal. Firma actas administrativas, se encuentra con miembros de la Cámara alta y analiza la actualidad parlamentaria: no pacta ni negocia con los jefes de bloque de otros partidos. En los pasillos del Senado aseguran que sólo actúa en pos de un proyecto solo si se lo piden. Busca así “evitar las confusiones”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel en la misa en la Basílica de San José de Flores por la muerte del papa Francisco. Buenos Aires. 21 de abril de 2025 RODRIGO NESPOLO - LA NACION

En su círculo cercano, reiteran que la vicepresidenta no hizo nada para provocar este presente que atraviesa a nivel político. “Nunca jugó mal, pero la han aislado adrede. Al que asoma o mide bien, lo limpian”, dice a LA NACION alguien que la acompaña en el día a día.

Desde que se cortó la relación con los hermanos Milei, agrega la misma fuente, ella se esforzó por bajar el perfil, interpretando que un supuesto deseo de protagonismo cayó mal a la secretaria general de la Presidencia y al asesor Caputo, “desesperado por polarizar sólo con el kirchnerismo”. De momento, ese bajo perfil va a continuar como su principal objetivo político y en el Senado se dejó en claro que “en el Ejecutivo no la quieren”.

Varias fuentes consultadas no niegan que pueda llegar a tener planes electorales para el 2027, por fuera de LLA.

Nueva mudanza

Sobre un sencillo asfalto y rodeada de una naturaleza que contrasta con el bullicio del centro porteño, Villarruel pasea vestida con un jean azul y una blusa. Al lado está su hermana, Virginia de las Nieves, una de las personas de su mayor confianza. Algunos vecinos la identifican y la saludan. Ella no se muestra incómoda. Es un día del fin de semana en Del Viso, en el municipio de Pilar. Allí pasa los días no laborables, en una casa que incluye jardín, pileta y donde trasladó de manera permanente a sus dos perros, según reconstruyó LA NACION.

Relegada y aislada a nivel político, la vicepresidenta pasa los fines de semana en un barrio cerrado sin grandes lujos, donde las propiedades rondan los US$300.000 para la venta, mientras que los alquileres están entre los US$1300 y US$2000 mensuales. En noviembre de 2024 presentó su declaración jurada e informó bienes por US$36.000.

Victoria Villarruel en Ushuaia durante el acto conmemorativo por la Gesta de Malvinas, al cumplirse su 43° aniversario. Prensa Senado

Durante la semana, cuando Villarruel vive en un departamento de la Ciudad, una empleada cuida tanto la casa como a sus dos perros: uno rescatado y otro regalado. La mujer también se ocupa de contactar a los trabajadores de mantenimiento y preparar la llegada de la titular del Senado. Una vez a la semana la vice practica un deporte de paleta y sigue una alimentación saludable. Se hace, en tanto, un lugar para ir a misa.

Cuando ella ingresa al barrio, el despliegue de seguridad es fuerte: camionetas negras y varios custodios, quienes durante la mayor parte del día están dentro de los vehículos con el aire acondicionado encendido y el motor en marcha, algo que se escucha en la tranquila cuadra y sorprende a los vecinos, que suelen ser familias.

Vínculo roto

Hace mínimo un año que se quebró la relación entre los compañeros de fórmula -que se juntaron en 2023- por una decisión “unilateral”, aseguran cerca de la vice. La unión de Milei con la agrupación política a la que pertenece Villarruel -Partido Demócrata- fue clave para las legislativas de 2021 y los comicios presidenciales de 2023.

“Victoria es un ser político. Haga lo que haga, va a tener trascendencia. Lo sabía Javier cuando la eligió como vicepresidente. Es una figura que aglutinó un tipo de voto. Es una mujer que tiene palabra, es absolutamente ubicada y respetuosa de los espacios”, resumen cerca de la titular del Senado.

E insisten en que no hubo un evento en particular que impulsó a los hermanos Milei a distanciarse de ella. En marzo de 2024, en la inauguración de las sesiones ordinarias, ya existían rispideces entre los compañeros de fórmula. La vice intentó disipar las versiones de internas con una foto de ellos dos abrazados en los pasillos de la Casa Rosada; meses más tarde, la noche del 8 de julio, no viajó a Tucumán a firmar el Pacto de Mayo y alegó una gripe. Al día siguiente, los dos se subieron a un tanque militar en el desfile por el Día de la Independencia. Fue su última foto juntos.

Milei y Villarruel en marzo del 2024 cuando intentaron disipar rumores de ruptura. @javiermilei

Milei y su vice, Villarruel, a bordo de un tanque militar en el desfile del 9 de julio del 2024 por el Día de la Independencia. El día anterior la dos del Gobierno no asistió al Pacto de Mayo al alegar una gripe. Esta fue de las últimas veces que se mostraron en público juntos. Fabi‡n Marelli/La Naci—n,Fabián Marelli,FABIÁN MARELLI/LA NACIÓN/ARGENTINA,FABIÁN MARELLI/LA NACIÓN/ARGENTINA - GDAPHOTO

Después de eso, no hablaron más frente a las cámaras. En agosto compartieron un acto de la Policía Federal pero ya no hubo hubo contacto entre ellos y el encuentro fue más que frío. En noviembre, el Presidente dijo que está cerca de la “casta” y que no tiene injerencia en el Gobierno.

Ya a comienzos de año, el Presidente la criticó luego de que la titular del Senado dijera que ganaba “dos chirolas” de sueldo. “Es una pena que haya dicho algo así, fue una frase extremadamente desafortunada”, apuntó el mandatario.

La relación entre ambos está, a esta altura, totalmente rota y sin posibilidades de reconciliación. Su cruce público más reciente ocurrió en la última apertura de las ordinarias en marzo, cuando la dos del Gobierno dio por finalizada la sesión antes de que Milei finalizara su discurso. “No terminé, no te apures”, le lanzó mientras ella se disculpaba.

Milei corrigió a Villarruel en su discurso

“Victoria respeta a Milei”, indican a LA NACION en el Senado. “No participa y ensaya la paciencia”, agregan y dicen que la ven “decepcionada” del Presidente por el hachazo a su vínculo. Agregan, además, que vive este momento con calma y templanza: “Hubo confusiones que Victoria asumió en silencio”.

Villarruel es de esas personas que están convencidas de que “el tiempo pone en su lugar las cosas”, según expresa a los suyos.

Su círculo

En la Cámara Alta, Villarruel supo tejer distintas alianzas. No tiene buenas migas con la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, aunque sí con José Mayans, por ejemplo, con quien mantuvo un intercambio en agosto pasado cuando el formoseño llamó a Milei “jamoncito” y despertó risas en la vice, algo que no cayó bien en la Rosada.

Con la santafesina Carolina Losada y el formoseño Francisco Paoltroni -expulsado de LLA por no apoyar el pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema- la vice mantiene una muy buena relación.

Juliana Di Tullio y Victoria Villarruel fabian-marelli-11419

En el día a día, mantiene una cordial vínculo con el presidente provisional, el puntano Bartolomé Abdala, aunque no son cercanos, y también con el correntino Carlos “Camau” Espínola, peronista afín a los intereses del oficialismo.

Por fuera de los senadores, en las últimas semanas la vicepresidenta movió algunas fichas para renovar su entorno, lo que implica una purga de colaboradores cercanos, apodados “los villarruelines”, tal como publicó LA NACION. El nuevo arquitecto de su entorno es Emilio Viramonte Olmos, empresario cordobés y su actual asesor político más influyente, que aspira a ser secretario administrativo del Senado. La indiscutida es Guadalupe Jones, su secretaria privada y amiga cercana, que la acompaña en sus viajes y el día a día.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos en diciembre del 2024. Santiago Oróz

En esta reorganización no hubo despidos formales, pero sí desplazamientos significativos: Juan Martín Donato, director de Atención Ciudadana del Senado y antes muy cercano a Villarruel, perdió influencia y estaría próximo a dejar su cargo. Gonzalo Izurieta (exdirector de Recursos Humanos) fue desplazado y aún no tiene nuevo destino. Por otra parte, Grisela García Ortiz (exdirectora de Asuntos Jurídicos) fue trasladada a la Dirección General de Publicaciones, en un aparente descenso.

En ese marco, surgieron nuevos nombres. Alejandra Figini -con experiencia en consultoría y selección de personal- reemplazó a Izurieta en Recursos Humanos. Javier Martín Ferraro tomó el lugar de García Ortiz en Asuntos Jurídicos. Inés Speroni, directora general de Auditoría, se consolida como una aliada clave de Villarruel y ubica personal afín en distintas áreas del Senado. Esta renovación también implica un corte definitivo con la influencia del diputado Guillermo Montenegro, alejado desde hace más de un año del círculo de Villarruel.

Estará por verse qué decisión toma Villarruel que, con perfil bajo, busca preservar su capital político sin renunciar del todo a un futuro con protagonismo. La ruptura con Milei parece definitiva, pero el tiempo aún -para ella- “pondrá en su lugar las cosas”.