La vicepresidenta Victoria Villarruel designó al periodista Nicolás Kasanzew, quien fue corresponsal en la guerra de 1982, al frente de la dirección de Gesta de Malvinas en el Senado.

”Damos la bienvenida en el Senado de la Nación a Nicolás Kasanzew como titular de la Dirección Gesta de Malvinas. Estamos muy orgullosos que el corresponsal de guerra más reconocido en el conflicto de Malvinas colabore para que recuperemos nuestra historia y reconozcamos a nuestros héroes. #TodoPorArgentina”, anunció anoche Villarruel en sus redes sociales.

En respuesta, Kasanzew publicó en su cuenta de la plataforma X: “La Vicepresidente de la Nación, hija de un héroe de Malvinas, me brinda la oportunidad de ocupar otra trinchera -nada menos que en el Senado- para luchar por la verdad histórica. Es un gran honor del cual trataré de ser digno. Cuento con la ayuda de mis hermanos veteranos!”.

Quién es Nicolás Kasansew

Con una vasta experiencia en el periodismo, Kasanzew fue el único reportero argentino que cubrió la guerra de Malvinas en 1982 hasta el final por televisión. En aquel entonces lo hizo para ATC (hoy TV Pública)y luego ejerció su profesión por más de 40 años en Crónica TV.

Nicolás Kasanzew en Malvinas Gentileza Nicolás Kasanzew

De origen ruso, Kasanzew fue conocido por ser “la cara de Malvinas”, y tras el conflicto bélico fue distinguido en 1986 por el gobierno de Raúl Alfonsín por su labor como periodista en la guerra, junto a otros civiles.

Kasanzew no fue el único periodista que cubrió la guerra (la agencia Télam envió a dos cronistas y a dos fotógrafos), pero sí el único a quien los argentinos vieron por televisión.

“Luego de hablar con el productor de ATC, me fui a Comodoro Rivadavia con lo que tenía puesto. Allá me compré una camperita, me morí de frío hasta que el coronel [Mohamed Alí] Seineldín me regaló una campera que era de un soldado inglés. Todavía la tengo”, explicó Kasanzew a LA NACION hace más de una década.

