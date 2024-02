escuchar

La inflación marcó en enero 20,6% mensual y aunque en el Gobierno lo consideran un número “horroroso y decepcionante” entienden que van en el rumbo correcto. Por eso esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó el plan económico y aseveró que “no tiene vuelta atrás”, pese a las críticas que le giran desde el kirchnerismo, la izquierda y los sindicatos. Con la duda latente sobre qué pasará con los jubilados por la gran pérdida de poder adquisitivo de sus haberes, el portavoz confirmó que la Casa Rosada piensa compensarlos.

“Lo que pretendíamos era discutir una nueva fórmula. Eso no avanzó. Seguiremos cumpliendo con la ley de movilidad y compensando a los jubilados de la mejor manera posible para que no sigan perdiendo, como lo vienen haciendo desde hace un montón de tiempo. Parece que los jubilados tienen problemas hoy, y lo cierto es que yo nací y los jubilados ya cobraban una miseria”, dijo esta mañana en su tradicional conferencia de prensa Adorni.

De esta forma el vocero del presidente Javier Milei dejó entrever que tras la caída de la ley ómnibus, donde el Gobierno pensaba discutir un nuevo formato de actualización, continuarán con aportes sobre el incremento que estipula la actual legislación, que se prorroga desde la gestión de Albero Fernández. Sin embargo, no adelantó más detalles sobre cuándo comenzarán estas ayudas y si lo harán a través de bonos.

En enero los jubilados y pensionados de la Anses pudieron comprar con sus ingresos entre 24,5% y 44,3% menos de lo que lograban adquirir con lo percibido en el primer mes de 2023 Daniel Basualdo

“Está claro que la fórmula no ha servido para mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores. La política tiene que estar a la altura de resolver cuestiones como la ley de movilidad y no ha querido que determinadas cuestiones cambien. Estamos detrás, en un esquema que es penoso para quien está jubilado y depende de ese haber. Lo tenemos más claro que nadie”, aseguró el vocero, quien también analizó que el sistema es “una estafa” porque tiene dentro a “muchas más personas” que ingresaron por moratoria, que aquellas que aportaron toda su vida.

Tal como publicó LA NACION, en enero de este año los jubilados y pensionados de la Anses pudieron comprar con sus ingresos entre 24,5% y 44,3% menos de lo que lograban adquirir con lo percibido en el primer mes de 2023. El organismo, en tanto, sigue sin titular después de que el Presidente echara a Osvaldo Giordano por, según dijo este jueves, “dormir con el enemigo”, ya que su esposa, la diputada Alejandra Torres, no dio aval a la totalidad de los incisos del proyecto ómnibus. “En breve se va a anunciar, en Anses probablemente haya una persona que tenga un perfil estrictamente técnico”, informó Adorni más tarde y así cortó con las especulaciones sobre el ingreso de algún alfil político de Pro en esa área.

De momento, el portavoz adelantó que no se extenderán las sesiones extraordinarias, que vencen este jueves, y dijo que el Gobierno no tiene por qué convocar a los gobernadores cuando el diálogo “está abierto permanentemente, en especial con [el ministro del Interior, Guillermo] Francos”. Todo esto en medio de los idas y vueltas con los mandatarios provinciales luego del retorno a comisión del proyecto oficialista, y del recorte en subsidios al transporte y en educación.

Por otra parte, Adorni dijo que si se compara la inflación mensual argentina con la de cualquier parte del mundo es “disparatada”, pero le echó la culpa a las administraciones precedentes. “Estamos pasando meses muy complicados y delicados, nadie puede festejar 20,6% de inflación, pero sí estamos en el camino correcto, que no tiene vuelta atrás ni ningún tipo de mirada al pasado. Lo único que vamos a hacer es sacar a la Argentina adelante y llegar al punto donde la inflación desaparezca”, prometió y en ese sentido acotó: “No somos responsables de esta etapa complicada de la Argentina. No hay que olvidarse, no hay que dejar de tener en cuenta la herencia y el estado en el que han dejando a la Argentina, la foto catastrófica que hemos recibido. La única manera es hacer las cosas bien, como hacen los países que no tienen los problemas que tenemos nosotros”.

Bajo esa postura, también insistió con que el “plan platita” que le achaca al extitular del Palacio de Hacienda Sergio Massa dejó a la Argentina “al borde de la catástrofe absoluta en materia económica e inflacionaria”.

