Video | El día que Cúneo Libarona dijo que no había pruebas para condenar a Cristina Kirchner

Antes de asumir como ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, consideraba en apariciones públicas que no había pruebas suficientes para considerar culpable a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

“Yo noche comí con varios jueces y abogados y destacaban las magníficas defensas que están haciendo. Yo me de perplejo. ¿Está probada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. Dos: la asociación ilícita. ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no". dijo en un programa del canal América, entrevistado por el animador Alejandro Fantino.

Allí añadió: “La gente cree y la da por condenada. Yo te digo vamos a lo jurídico, que es lo que interesa. Algunas defensas, como la de Carlos Beraldi, superaron ampliamente la acusación fiscal. Y yo quedé impactado”.