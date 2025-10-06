LA NACION
Renuncia de Espert, en vivo: qué se sabe de la candidatura y últimas noticias sobre las elecciones 2025 hoy

El diputado nacional anunció el domingo que no será el primer candidato de la LLA por la provincia de Buenos Aires para los comicios de fin de mes; Milei defendió su “honorabilidad”; buscan reemplazarlo por Santilli, opción que descartan en la Justicia Electoral

El libertario lo comunicó en sus redes sociales, acorralado por las revelaciones sobre su vínculo con el empresario "Fred" Machado, al que la Justicia de EE.UU. investiga por narcotráfico
Qué dijo Javier Milei sobre la renuncia de Espert

Luego de que el legislador por el oficialismo anunciara que daría un paso al costado a 20 días de los comicios, el presidente Javier Milei ofreció respuesta a su posteo con algunas reflexiones.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, se explayó al criticar lo que considera una acusación contra Espert de parte de la oposición y en tono eleccionario.

El comunicado de Espert en sus redes sociales: "Po la Argentina, doy un paso al costado"

En un comunicado que tituló “Por la Argentina, doy un paso al costado”, el diputado nacional José Luis Espert confirmó su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", comenzó. Envió un mensaje a sus colegas de La Libertad Avanza y, sobre el final, afirmó que el tiempo demostrará que “no son todos lo mismo”.

Presionado, Espert renunció a su candidatura

El diputado nacional José Luis Espert anunció el domingo que no será el primer candidato de la Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. Lo comunicó en sus redes sociales, acorralado por las revelaciones sobre su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, al que la Justicia de Estados Unidos investiga por narcotráfico, y ante la presión de funcionarios y aliados del oficialismo, que reclamaban su renuncia para evitar una debacle en los comicios de mitad de mandato .

