Renuncia de Espert, en vivo: qué se sabe de la candidatura y últimas noticias sobre las elecciones 2025 hoy

Luego de que el legislador por el oficialismo anunciara que daría un paso al costado a 20 días de los comicios, el presidente Javier Milei ofreció respuesta a su posteo con algunas reflexiones.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, se explayó al criticar lo que considera una acusación contra Espert de parte de la oposición y en tono eleccionario.