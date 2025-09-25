Milei presentará su nuevo libro con un show musical como parte de la campaña electoral

Después de su paso por Estados Unidos, y en plena campaña electoral, el presidente Javier Milei presentará el lunes 6 de octubre su nuevo libro: “La construcción del milagro”. Será, como él mismo lo adelantó, en el Movistar Arena, un espacio con capacidad para 14.000 personas en el que el hoy mandatario supo desandar durante el cierre de campaña rumbo a las presidenciales de 2023.

El show se dará en medio de la campaña rumbo a las elecciones generales del 26 de octubre, en el que La Libertad Avanza (LLA) busca revertir la dura derrota en territorio bonaerense y cuando el Gobierno recuperó tranquilidad luego de semanas de incertidumbre económica. Para restablecer las expectativas en el gobierno fue clave el apoyo económico de Estados Unidos, tras la bilateral del mandatario con su par de ese país, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En esta nueva oportunidad, Milei estará otra vez arriba del escenario, cantando. Según pudo saber LA NACION, de fuentes de Casa Rosada, Milei cantará distintos temas musicales, todos los cuales tendrán una “connotación política”, “un mensaje”, según detalló un funcionario libertario.

Para el final del espectáculo se baraja la posibilidad de que suban todos los miembros del Gabinete y terminen cantando juntos la canción final.

La entrada al espectáculo proselitista será libre y gratuita, y se espera que sea una suerte de revival del espectáculo que en mayo de 2024 el mandatario dio en el Luna Park, para la presentación de su anterior libro, “Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica”.

En aquella oportunidad también fue un show, abierto al público, al que asistieron funcionarios y seguidores, que recogieron previamente sus entradas en Plaza Roma.

“Quien lea estas páginas encontrará fundamentos a cada una de las decisiones que el gobierno de Javier Milei ha tomado desde que asumió, en Argentina, el 10 de diciembre de 2023”, explica la editorial Hojas del Sur, firma detrás del trabajo del mandatario.

A lo largo de más de 500 páginas hay discursos y ensayos recopilados del mandatario y desde la editorial aseguran que los lectores “podrán adentrarse en la cocina de lo que Milei denomina milagro y lograr entender el marco teórico que sustenta la receta que considera que salvó al país de la que hubiese sido una crisis política, social y económica sin precedentes”.

El ajuste del PBI, la baja de la inflación y lo que definen como “el caso de estabilización más exitoso en la historia mundial”, son partes del nuevo libro del mandatario. “Habitan las ideas de la libertad, defendidas por el propio Javier Milei en ensayos y discursos llenos de pasión, pero también de datos objetivos; tan necesarios ambos ingredientes para dar la batalla cultural y hacer a la Argentina grande de nuevo”, dicen en la editorial.

La reaparición de Milei en la campaña electoral es parte de la estrategia para intentar recuperar “la épica de la campaña 2023″, tal como contó LA NACION semanas atrás.