Villarruel atacó a Kicillof por la eliminación de la repitencia: “Sus referentes son estos impresentables”

La eliminación de la repitencia en la provincia de Buenos Aires generó la reacción de la oposición y uno de los mensajes más fuertes contra el gobernador Axel Kicillof fue el de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La número dos del Gobierno no solo apuntó a la reforma educativa, que comenzará a regir en 2025, sino que cuestionó los vínculos políticos del mandatario bonaerense y le dijo que sus referentes “son impresentables”.

Luego de que la Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires anunciara el jueves modificaciones en la escolaridad secundaria, que será por materia y por cuatrimestre, con nota numérica, y que ya no incluirá tener que recursar el año por mal desempeño, este viernes Villarruel cargó contra territorio bonaerense. “En una provincia donde para el gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables , sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio”, sostuvo la vice, que sumó a su publicación en X una serie de fotos.

En esas imágenes se ve al mandatario opositor con el diputado nacional Máximo Kirchner; el titular de Suteba en la Provincia, Roberto Baradel; el jefe de ATE, Rodolfo Aguiar; y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. A todos Villarruel los tildó de “impresentables”.

“¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?”, sostuvo la vice para cerrar su descargo, directo contra Kicillof.

En una provincia donde para el Gobernador @Kicillofok sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor… pic.twitter.com/gO7r4OE1IK — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 7, 2024

Más temprano, el director de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, había defendido los cambios en la educación y asegurado que esto no implicaba que “no haya exigencia”. Dijo incluso que era una “modificación necesaria”, y que había consenso en que la repitencia “no aporta nada nuevo” y que desalienta la trayectoria de los alumnos.

Además de que no habrá que volver a cursar el año, el nuevo Régimen Académico que se aplicará desde el próximo ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires incluye, según informaron desde el gobierno bonaerense:

Acreditación por materia. La calificación es por cuatrimestre y se aprueban con 7 o más

Las materias aprobadas no se recursan

Las materias pendientes de aprobación se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los estudiantes adquieran los conocimientos

Se establecen cuatro períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio (de 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, diciembre y febrero)

Se pueden intensificar hasta cuatro materias en total pendientes de aprobación de ciclos lectivos anteriores. A partir de la quinta materia pendiente, se definirá cuáles son las cuatro que se intensifican y cuál/es se recursa/n

