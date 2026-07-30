Villarruel dijo que Milei tiene “persecuciones imaginarias” y afirmó: “Tengo genuina preocupación por su estado”

La vicepresidenta Victoria Villarruel dijo hoy que Javier Milei tiene “persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior” y afirmó: “Tengo genuina preocupación por su estado”.

Villarruel sostuvo que el Presidente reproduce “insensateces e inventos”, en alusión a mensajes originados por la diputada por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, con quien la vicepresidenta mantiene desde hace tiempo un cruce en X.

Villarruel se refirió al retuit de Milei a un posteo de Lemoine, que había señalado a Marcela Pagano -ex LLA- como supuesta autora en las sombras de publicaciones de la vicepresidenta. Acusó a ambas de haberse acercado al peronismo, de compartir asesores y de haber sido “cómplices para intentar hacerle juicio político a Javier Milei”. Y se preguntó: “¿Cómo creen que Villarruel está en contacto con el Chiqui Tapia? Pregúntenle a la vice qué opina de las SAD". Según Lemoine, Pagano y Villarruel “son como Rusia e Irán... finjen ser enemigos, pero son socios contra Occidente”.

Villarruel se preguntó si esa “locura galopante” la había retuiteado el Presidente y dijo: “Parece contagioso el delirio”. Fue entonces cuando aludió a las “persecuciones imaginarias”.

Esta pelea con Lemoine había empesado por las dietas que perciben senadores y diputados. Lemoine había llamado a Villarruel “Kukacruel” y la vicepresidenta le había dicho “cerebro de microbio”.

Lemoine atribuyó la brecha salarial entre ambas cámaras a una decisión de la vicepresienta y afirmó que, mientras los senadores cobran alrededor de $12 millones, los diputados perciben unos $6 millones. Además, la acusó de haber impulsado el aumento salarial en la Cámara alta para “quedar bien con la alta política”.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel protagonizaron un fuerte cruce por la diferencia entre las dietas que perciben senadores y diputados Captura de Pantalla

“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política“, sostuvo Lemoine, que además es presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Villarruel le contestó: “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

Villarruel le contestó a Lemoine, redobló la apuesta y pidió "elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas" Captura de Pantalla

Lemoine insistió con sus críticas contra la titular del Senado. “Che... kukacruel, ¿se peleó con Gagano y Brindis? [en referencia a Marcela Pagano y Franco Bindi]. Qué gracioso cómo se alió con [Axel] Kicillof, ¿no? No le dio la nafta para ‘El Duro’”, escribió.

Lemoine apodó a la vicepresidenta como "Kukacruel" Captura de Pantalla

En otro tramo de sus mensajes, Lemoine le dijo: “Es verdad, Victoria. Tenemos que armar mejores listas para que no se nos metan kukas camuflados como Pagano o vos”.