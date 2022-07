Violencia en Río Negro. Denuncian que hubo otro ataque mapuche cerca de la vivienda incendiada del paraje Los Repollos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Mientras Pablo Conti –el hombre que en la madrugada del jueves fue víctima junto a su mujer de un brutal ataque en el paraje Los Repollos, cerca de El Bolsón– era intervenido hoy quirúrgicamente por las quemaduras en su cuerpo, el abogado Ernesto Saavedra reveló que otro violento episodio ocurrió en esa zona el mismo día.

Saavedra es abogado defensor de Martín Feilberg (48 años), detenido e imputados por el crimen del joven mapuche Elías Garay en Cuesta del Ternero.

El abogado vinculó a los atacantes de la vivienda incendiada de Conti con la comunidad mapuche Quemquemtreu, que ocupó dos lotes en ese paraje el 18 de septiembre de 2021, como parte de una reivindicación territorial. Hoy Conti se recupera del ataque en un hospital de la zona, pero ya anticipó a LA NACION que dejará su vivienda del paraje Los Repollos, cerca de Kumelén, y volverá a Buenos Aires.

“En la jornada del ataque a Conti, bajaron de Cuesta del Ternero los usurpadores, se dirigieron al supermercado El Chaqueño y cargaron dos mochilas con mucha mercadería. Se llevaron todo sin pagar, obviamente. Son personas que están en Cuesta del Ternero. Fueron dos mujeres con asistencia de afuera, no se sabe cuántas personas más. Luego salieron y se fueron para Cuesta del Ternero”, contó a LA NACION el abogado Saavedra,

En relación con esa causa, Saavedra comentó que su defendido fue trasladado este jueves desde el Penal de Viedma hasta la comisaría de Dina Huapi, a 15 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

“Pedí el traslado de Feilberg desde Viedma el 1 de julio para hacer la audiencia de control de acusación. Me lo denegaron, apelé y me lo concedieron. Tras varias idas y venidas, lo trasladaron este jueves finalmente. Solicité que pueda venir a mi estudio en Bariloche, pero me lo deniegan por el costo. Parece que traerlo de Dina Huapi hasta acá es costoso para el Poder Judicial. Impugné esa decisión y estamos esperando la audiencia”.

Saavedra añadió que el lunes próximo vence el plazo para contestar el traslado de formulación de acusación: a partir del traslado de Feilberg, tiene cinco días para contestar y elevar la prueba. “Mal puedo hacer la prueba si no tengo al imputado acá. Me pude reunir una sola vez con él. No me han dejado ejercer la legítima defensa. Por diversos motivos, van poniendo escollos. Yo lo atribuyo a una decisión del Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, que interfirió en todo el proceso de Cuesta del Ternero”, afirmó el abogado.

Desde mayo, Feilberg llevó adelante una huelga de hambre en el penal de Viedma para reclamar por el avance del juicio. “Iba a continuar con la huelga, pero lo convencí de que la levantara cuando conseguí el traslado a Dina Huapi. Le dije que lo necesitaba vivo, fuerte y lúcido”, indicó Saavedra, al tiempo que adelantó que “va a haber muchas novedades” en la presentación que harán el lunes, a primera hora.

Solidaridad con Conti

En tanto, luego de conocerse el ataque a Conti en Los Repollos, la Junta Vecinal Villa Mascardi difundió un comunicado en el que expresan su solidaridad con la comunidad vecina.

“Sabemos que el fin del ataque es expulsarlos de su propiedad para apoderarse no sólo del camping Kumelén, sino de Los Repollos en su totalidad. Reclamamos una vez más al gobierno de la provincia de Río Negro que actúe de manera efectiva con sus fuerzas de seguridad y, de ser necesario, reclamando firmemente el apoyo de las fuerzas federales, para cumplir los desalojos ordenados por la Justicia, detener a los delincuentes y terminar con este flagelo terrorista, recuperar la paz social y la soberanía nacional al sur del Nahuel Huapi”, se advirtió en el comunicado.

Aseguran, además, que Los Repollos es “el nuevo objetivo del terrorismo RAM”.