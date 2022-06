José Luis Espert pidió “meterle bala” a los “pseudomapuches” y lo denunciaron penalmente

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, pidió “encarcelar” o “meterle bala” a los “pseudomapuches” y recibió una denuncia penal por un legislador provincial. El cruce entre el economista liberal y Mariano Mansilla -referente de la Unión de los Neuquinos (UNE)- tuvo lugar en Twitter.

El pasado martes, Espert contestó preguntas de seguidores en Instagram y trasladó una de ellas a la plataforma del pajarito. “Hoy en historias de Instagram me preguntaron cómo resolvería la situación de los pseudomapuches en nuestra Patagonia. Contesté en este video”, dice el tuit.

La respuesta fue la siguiente: “Yo creo hay que declarar estado de sitio en esa zona, encarcelar o meterle bala a las mapuches si se resisten. En realidad no son mapuches. Son falsos mapuches. Son terroristas esos que están ahí”.

Hoy en historias de IG me preguntaron "como resolvería la situación con los pseudo mapuches en nuestra patagonia" (sic). Contesté con este video.



Buscate un trabajo digno Mansilla. https://t.co/hlWldjC9Ae pic.twitter.com/nNgSIouQjG — José Luis Espert (@jlespert) June 22, 2022

La denuncia penal

Mansilla procedió entonces a formalizar una acusación contra el excandidato a presidente por los delitos de intimidación pública (art. 212 del CP) y apología del crimen (art. 213 del CP). La acción legal contó con el patrocinio también de los doctores Juan Kairuz y Emanuel Guagliardo.

Además de considerar que los dichos de Espert constituyen un delito, Mansilla opinó que el diputado no está haciendo más que “estigmatizar al pueblo mapuche y desconocer profundamente su cultura”. “En Neuquén existen más de 60 comunidades mapuches, todas pacíficas. No hay enemigos en esta tierra”, completó.

Respecto de las penas con las que pesar sobre el economista, el primero de los artículos -el 212 del Código Penal- señala: “Será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.

Por su parte, el artículo que se sigue dicta: “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”. Sin embargo, eso pareció no ser suficiente para intimidar al referente de Avanza Libertad.

“Buscate un trabajo digno, Mansilla”, retrucó en la misma publicación en la que comparte el video, palabras que fueron contestadas. “Laburo desde pibe, búscame en la AFIP. Hace 25 años que ejerzo una profesión liberal. ¿Qué tiene que ver con que pidas bala? Es un delito. No te escondas en los fueros”, respondió Mansilla.

No se ve gran laburo en el sector privado en tu CV. Sí mucha defensa mapuche, sindicatos, concejal, dipu provincial, nacional etc. Laburar de los impuestos que paga el contribuyente te encanta. En cualquier caso ¿Usar mis fueros para litigar con vos? Se me ríen hasta las bolas. https://t.co/LpMxBC949g — José Luis Espert (@jlespert) June 22, 2022

Sin evadir la discusión, Espert contraatacó: “No se ve gran laburo en el sector privado en tu CV. Sí mucha defensa mapuche, sindicatos, concejal, dipu provincial, nacional, etc. Laburar de los impuestos que paga el contribuyente te encanta. En cualquier caso ¿Usar mis fueros para litigar con vos? Se me ríen hasta las bolas”.

“Sos impresentable y una vergüenza como diputado”, cerró para recibir una última contestación del legislador neuquino: “Nadie te cuestiona por opinar sobre los mapuches, ¡elegí tus fetiches políticos en libertad y que seas feliz! Pero decir ‘hay que meterle bala a los mapuches’ encuadra en dos conductas delictivas”.

Nadie te cuestiona por opinar sobre los mapuches, elegí tus fetiches políticos en libertad y que seas feliz!. Pero decir “hay que meterle bala a los mapuches” encuadra en dos conductas delictivas previstas en los art 212 y 213 del CP Incitación y apología. Eso tendrás q explicar — Mariano Mansilla (@marianoneuquen) June 22, 2022

No fue hasta dos días después -el pasado jueves- del tenso cruce que mantuvo en Twitter que Espert respaldó sus dichos una vez más: “No me arrepiento. Ratifico. Vamos a juicio y en cana si la Justicia lo decide. A la propiedad privada y a la gente de bien, de trabajo se la defiende en serio y con todo”.