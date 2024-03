Escuchar

Con la escalada de violencia en Rosario, y cuando ya desembarcaron en la ciudad parte de las fuerzas federales que intentarán contenerla, este martes el juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti adelantó que desde el máximo tribunal quieren crear una agencia que esté dedicada exclusivamente a temas de narcotráfico. Según su visión, este es un buen momento para avanzar en ese sentido ya que dijo ver “clara voluntad” en todos los niveles del Estado para ir contra este delito que ahora atormenta a la ciudad del Monumento a la Bandera. Asimismo, respaldó los movimientos políticos de las últimas horas.

“Hay que ir a propuestas muy concretas. En la sentencia Arriola de 2009 la Corte, con otra composición aunque [Juan Carlos] Maqueda y yo estábamos pero la institución es la misma, exhortó a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes. ¿Qué quiere decir? Eso tiene que tener una independencia respecto de las elecciones donde cambian los ministros, los presidentes y las políticas,”, introdujo en Radio Mitre con Eduardo Feinmann.

Fue ahí cuando hizo un paralelismo entre esa decisión de 2009 con lo que ocurre ahora y marcó: “ La lucha contra el narcotráfico tiene que estar en una agencia que sea independiente de los cambios de ministros y electorales. Este es un gran momento nuevamente porque hay una clara voluntad en todos los niveles de gobierno de luchar contra el narcotráfico. Es un buen momento para convocar. Es nuestra posición desde la Corte y el Poder Judicial en su conjunto convocar a que se haga una agencia ”.

La idea del máximo tribunal llega luego de los cuatro asesinatos que sacudieron Rosario -de dos taxistas, un colectivero y un playero- y de la balacera a dos comisarías, la 15 y el Order. “La agencia es un modo de separar el problema de las disputas políticas. Se separa y se profesionaliza”, indicó Lorenzetti.

Convencido de que el problema tiene “varias facetas”, y de que por eso no se pueden tratar las causas de manera independiente ni tampoco solo las de una ciudad cuando el tema es nacional, planteó además que la agencia debe estar integrada por varios organismos. Entre ellos nombró a la Unidad de Información Financiera (UIF), ya que consideró que si se desarma el circuito del dinero, se pierden los incentivos para el delito. Creyó importante incluso que participen la AFIP y la Aduana, para controlar los puertos. “También tiene que estar integrada la inteligencia, el análisis de los datos, los servicios de inteligencia especializados en narcotráfico”, acotó.

A la vez señaló que los Poderes Judiciales deben tener participación en esa mesa y recordó que todavía hay cargos de fiscales y jueces que no están cubiertos porque son “muy lentos” los concursos. “El Consejo de la Magistratura funciona con mucha lentitud. Los concursos van al Ejecutivo, de ahí al Senado, demoran varios años. Tenemos todo un sistema que tiene muchas declaraciones y pocas concreciones , y esto es trágico y explica en gran medida el enojo, la bronca totalmente justificada de la ciudadanía”, admitió.

Por otra parte hizo foco en las cárceles donde están alojados parte de los integrantes de las organizaciones y a las que irían los nuevos apresados. “Nos cuentan desde Rosario que han detenido a muchísimas personas y el problema no está tanto en las detenciones, porque están presos, sino en el sistema carcelario”, puntualizó.

Bajo el análisis de que hay un “estado desorganizado y un crimen organizado”, y de que a eso “lo sufre la gente”, el juez de la Corte Suprema oriundo de la localidad santafesina de Rafaela indicó: “Hay que enfocarse en el dolor, en el miedo. La función del Estado y de los que tenemos responsabilidades es proteger a la gente y no ir de declaración en declaración, de propuesta en propuesta que y luego llevan años, no se concretan y se afecta una parte y no el resto”.

Respaldo a Bullrich, Petri y Pullaro

No obstante, Lorenzetti les dio un espaldarazo a los ministros nacionales de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Defensa, Luis Petri; al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro; y al intendente de Rosario, Pablo Javkin. “Está muy bien lo que están haciendo ahora”, indicó y acotó: “Se han puesto al hombro esta crisis. Es la saturación, llenar de fuerzas de seguridad, atender el problema concreto y tratar de solucionarlo”.

En tanto, a largo plazo advirtió que el abordaje del narcotráfico es “muchísimo más amplio” y que “el problema es ver cómo se sostiene [una política] en el tiempo”.

