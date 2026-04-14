Apoyo de universidades al proyecto de la Corte para reformar el sistema de selección de jueces

Las autoridades de 15 universidades privadas firmaron un comunicado conjunto en el que expresan su apoyo al proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir vacantes de jueces.

“Desde el ámbito universitario, valoramos especialmente que la propuesta coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura. La calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles”, señaló el pronunciamiento.

Los firmantes invitaron a las autoridades competentes “a brindar un pronto tratamiento a esta iniciativa”. A su juicio, la aprobación en forma integral del proyecto impulsado por la Corte “permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”.

Y añadieron: “Avanzar en esta dirección no solo mejora la calidad institucional del Poder Judicial y refuerza la confianza pública, sino que constituye un paso concreto en el camino de afianzar la justicia, conforme al mandato fundacional de nuestra Constitución”.

Suscribieron la declaración José Luis Ghioldi, rector de la Universidad de Belgrano; Paulo Falcon, Rector de la Universidad CAECE; Carlos I. Salvadores de Arzuaga, rector de la Universidad del Salvador; Andrés Aguerre SJ, rector de la Universidad Católica de Córdoba; Maria Laura Simonassi, rectora de la Universidad Católica de Cuyo; Rita Gajate, rectora de la Universidad Católica de la Plata; Juan Carlos Mena, rector de la Universidad FASTA; Norberto Porto Lema; rector de la Universidad de Morón; Eduardo Sisco, rector de la Universidad Museo Social; Ricardo Popovsky, rector de la Universidad de Palermo; Gastón O´Donnell, rector de la Universidad Ciencias Empresariales y Sociales; Federico Fanjul, rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán; Martín De Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe; Hector Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay; y Tomas Guillermo Rueda, decano de la Universidad Blas Pascal.

La Corte Suprema, con la firma de dos de sus integrantes (Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), promovió a finales de marzo la acordada en la que planteó que los jueces deben ser elegidos por concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes, mediante un sistema de banco de preguntas con multiple choice y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.

La propuesta, que se debate en el Consejo de la Magistratura, ha recabado apoyo de un gran número de instituciones profesionales, empresariales y educativas.