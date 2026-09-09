Virginia Gallardo se quebró al hablar sobre la muerte de Chiche Gelblung en plena sesión de Diputados

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo se quebró este miércoles en plena sesión en la Cámara baja tras hablar sobre la muerte del periodista Chiche Gelblung, de quien destacó que fue “parte de su historia” en los medios.

En el apartado de homenajes durante la sesión impulsada por la oposición, Gallardo, quien trabajó con Gelblung en Polémica en el bar, ofreció un emotivo discurso sobre el legado que el también conductor deja atrás. “... Queremos despedir hoy a un hombre que fue parte de la historia de la Argentina: Samuel ‘Chiche’ Gelblung, de 82 años. Fue periodista, productor, director y conductor. Fue corresponsal de guerra cubriendo conflictos en numerosas oportunidades”, introdujo.

“Pero sobre todas las cosas, sin embargo, fue un apasionado de su oficio”, dijo la actriz y actual legisladora, y profundizó: “Trabajador incansable, hizo de la curiosidad una forma de vida y de la pregunta una herramienta. Destacaba por su manera particular de contar la realidad. Fue una marca que atravesó generaciones”.

Virginia Gallardo se quebró al hablar sobre la muerte de Chiche Gelblung en plena sesión en Diputados

El afamado periodista murió este martes a los 82 años. Estaba en terapia intensiva en el sanatorio de Los Arcos, tras haber sido internado el lunes por problemas respiratorios.

“Chiche fue provocador, audaz, incómodo, muchas veces polémico pero nunca indiferente. Se fue como quería, rodeado de sus familiares, trabajando, y aún hoy creando. Incluso proyectaba un stream, buscando nuevos modos de comunicación. Quería estar vigente. Eso era Chiche”, destacó a continuación.

Entre lágrimas, Gallardo consideró “un privilegio” haber podido trabajar con él y también “conocer el hombre detrás de ese enorme personaje”.

Chiche Gelblung falleció a los 82 años. Estaba internado desde el lunes en el Sanatorio Los Arcos por problemas respiratorios Rodrigo Néspolo

“Hoy, además de despedir a un referente público, despido con mucho cariño a una parte de mi historia. Te quiero Chiche, sos único e irrepetible. Quedarán tus historias, anécdotas, entrevistas, preguntas y polémicas. Pero por sobre todas las cosas, dejás un gran legado”, celebró.

Y concluyó: “A su familia, a Cristina [su esposa] y sus compañeros de trabajo, quienes compartieron cinco décadas con él, les doy mi abrazo profundo. Que en paz descanses. Gracias y hasta siempre, gran maestro”.

No fue la única en el recinto en hacer uso de la palabra para recordar la trayectoria de Gelblung. Pablo Juliano (Provincias Unidas) también le dedicó unas sentidas palabras al periodista. “Quiero hablar en el mismo sentido que la diputada Gallardo. No se puede dejar pasar un día como hoy, es un día triste para los argentinos”, sostuvo.

Pablo Juliano (Provincias Unidas) también le dedicó unas sentidas palabras a Chiche Gelblung

“Se acaba de ir una figura que es reconocible para todos, de manera transversal. Desde esa perspectiva, en tiempos donde muchas veces la profesión de periodista está siendo cuestionada, hoy se acaba de apagar una voz potente que explicaba y narraba a la Argentina, contaba e investigaba con la trayectoria que conocemos”, subrayó.

Y completó: “Esta voz va a quedar grabada en la memoria de todos los argentinos. Adhiero al homenaje de la diputada Gallardo en memoria del gran Chiche Gelblung. Varios han rescatado una característica poco frecuente en estos últimos tiempos: la generosidad. En mi caso, a días de asumir, me prestó el aire en su programa de radio. Fue mi primera entrevista. Asi que mi homenaje, un saludo y decirle hasta siempre”.

Minutos más tarde, se plegaron al reconocimiento Eduardo Falcone, Nicolás Trotta, Kelly Olmos, Silvana Giudici y Lourdes Arrieta. “Todos los que estamos acá fuimos entrevistados por Chiche. Es un día triste. Quiero expresar mi respeto hacia él. Le envió mis cariños a sus familiares, seres queridos y amigos”, dijo Falcone.

Diputada Olmos, Kelly - UxP - Sesión 09-09-2026 - HO

Trotta prosiguió: “Como todas sabemos, Chiche fue un periodista comprometido con la palabra, un trabajador en su profesión. Desde nuestro bloque [Unión por la Patria] acompañamos este homenaje en un día triste para el periodismo en la Argentina. Un fuerte reconocimiento y un abrazo a toda la familia de Chiche”.

Y Olmos coronó: “Lo despedimos con tristeza y con enorme afecto. Era una gran persona además de profesional. Hasta último momento, estuvo presente en los medios, siempre con esa mirada especial y reflexiva”.