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Comenzó el velatorio de Chiche Gelblung: sus familiares, amigos y colegas lo despiden

El periodista, que murió este miércoles a los 82 años, es velado en el barrio de Villa Crespo

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Gustavo Sofovich fue uno de los primeros en llegar al velatorio de Chiche Gelblung
Gustavo Sofovich fue uno de los primeros en llegar al velatorio de Chiche GelblungGerardo Viercovich - LA NACION

A las 10.30 de la mañana comenzó el velatorio de Samuel “Chiche” Gelblung, quien murió hoy a los 82 años. El reconocido periodista estaba en terapia intensiva en el sanatorio de Los Arcos, a dónde había sido derivado desde el Mater Dei por problemas respiratorios tras su internación de urgencia este lunes. La despedida del conductor se está llevando a cabo en la sala velatoria Amia, en el barrio de Villa Crespo, y Gustavo Sofovich fue uno de los primeros en arribar. En tanto, el cortejo fúnebre partirá a las 15 hacia el cementerio de la Tablada.

Comenzó el velatorio de Chiche Gelblung en la sala velatoria de Amia
Comenzó el velatorio de Chiche Gelblung en la sala velatoria de AmiaGerardo Viercovich - LA NACION
Familiares, amigos y colegas despiden al periodista
Familiares, amigos y colegas despiden al periodistaGerardo Viercovich - LA NACION
Gustavo Sofovich fue de los primeros en llegar a la casa velatoria en el barrio de Villa Crespo
Gustavo Sofovich fue de los primeros en llegar a la casa velatoria en el barrio de Villa Crespo Gerardo Viercovich - LA NACION

Su muerte se produjo en medio de un año especialmente delicado para su salud, que en los últimos meses atravesó distintas complicaciones y sucesivas internaciones. Incluso, pasó 30 días en terapia intensiva y luego tuvo un emotivo regreso en silla de ruedas a la pantalla de Crónica TV.

Allí, el periodista recordó el duro diagnóstico que había recibido al ingresar al sanatorio Mater Dei. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’, pero yo no me sentía así. No tengo perdón por ese tipo, porque nadie le puede decir eso a un paciente”, cuestionó a mediados de junio. Luego de su vuelta a la televisión, debió ser internado nuevamente.

Federico, el hijo mayor de Chiche Gelblung
Federico, el hijo mayor de Chiche GelblungGerardo Viercovich - LA NACION
La corona que envió Gustavo Sofovich en nombre suyo y de su padre
La corona que envió Gustavo Sofovich en nombre suyo y de su padreGerardo Viercovich - LA NACION
Los familiares del periodista en la casa velatoria
Los familiares del periodista en la casa velatoriaGerardo Viercovich - LA NACION

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