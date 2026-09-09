Comenzó el velatorio de Chiche Gelblung: sus familiares, amigos y colegas lo despiden

A las 10.30 de la mañana comenzó el velatorio de Samuel “Chiche” Gelblung, quien murió hoy a los 82 años. El reconocido periodista estaba en terapia intensiva en el sanatorio de Los Arcos, a dónde había sido derivado desde el Mater Dei por problemas respiratorios tras su internación de urgencia este lunes. La despedida del conductor se está llevando a cabo en la sala velatoria Amia, en el barrio de Villa Crespo, y Gustavo Sofovich fue uno de los primeros en arribar. En tanto, el cortejo fúnebre partirá a las 15 hacia el cementerio de la Tablada.

Comenzó el velatorio de Chiche Gelblung en la sala velatoria de Amia Gerardo Viercovich - LA NACION

Familiares, amigos y colegas despiden al periodista Gerardo Viercovich - LA NACION

Gustavo Sofovich fue de los primeros en llegar a la casa velatoria en el barrio de Villa Crespo Gerardo Viercovich - LA NACION

Su muerte se produjo en medio de un año especialmente delicado para su salud, que en los últimos meses atravesó distintas complicaciones y sucesivas internaciones. Incluso, pasó 30 días en terapia intensiva y luego tuvo un emotivo regreso en silla de ruedas a la pantalla de Crónica TV.

Allí, el periodista recordó el duro diagnóstico que había recibido al ingresar al sanatorio Mater Dei. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’, pero yo no me sentía así. No tengo perdón por ese tipo, porque nadie le puede decir eso a un paciente”, cuestionó a mediados de junio. Luego de su vuelta a la televisión, debió ser internado nuevamente.

Federico, el hijo mayor de Chiche Gelblung Gerardo Viercovich - LA NACION

La corona que envió Gustavo Sofovich en nombre suyo y de su padre Gerardo Viercovich - LA NACION