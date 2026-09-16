“Visa Waiver”: Peter Lamelas aseguró que trabaja para que los argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin visa

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, aseguró este miércoles que trabaja para que el país vuelva a formar parte del Visa Waiver Program, el régimen que permitiría a los argentinos viajar a territorio estadounidense por turismo o negocios sin necesidad de tramitar una visa. “También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa Waiver Program. Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos”, afirmó el diplomático.

Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable.



También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa… pic.twitter.com/UmA2bMSk5y — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) September 16, 2026

“Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, agregó Lamelas en una publicación en X.

El embajador acompañó el mensaje con una placa en la que destacó que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos en 2024, un 15,3% más, y remarcó que el Visa Waiver todavía no está vigente para la Argentina. En el mismo mensaje, Lamelas aseguró que también trabaja para atraer más inversiones estadounidenses al país y vinculó ese objetivo con la seguridad y el uso de “tecnología confiable” en infraestructura crítica.

En agosto de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el inicio del trámite de la Argentina para ingresar al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) a fines de julio de ese año.

“Nuestras expectativas son que a inicios del 2027 esto ya esté en funcionamiento”, vaticinó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en una entrevista con LN+ el último mes de mayo. Este paso podría permitir a ciudadanos argentinos ingresar a Estados Unidos sin visa para estancias de 90 días como máximo.

Estados Unidos exige el cumplimiento de rigurosos estándares en materia de seguridad, control migratorio y antiterrorismo. Para participar del VWP, un país debe:

Emitir documentos de viaje seguros.

Colaborar estrechamente con las autoridades policiales y antiterroristas estadounidenses.

Tener una tasa de rechazo de visas de no inmigrante inferior al 3%.

Este último punto representa un desafío para Argentina, ya que la tasa de rechazo de visas superó el 8% en 2024.

Aunque en el Gobierno son optimistas sobre el avance de las negociaciones con Estados Unidos, Monteoliva evitó poner una fecha concreta en la que podría anunciarse el reingreso de la Argentina al VWP luego de 24 años, pero sería en algún momento de 2027, antes de que culmine el gobierno de Milei. La implementación dependerá de los plazos y los procesos internos de ambas administraciones.

La Argentina ingresó al programa el 8 de julio de 1996, durante los gobiernos de Carlos Menem y de Bill Clinton, pero su participación fue cancelada el 21 de febrero de 2002, tras el estallido de la crisis de diciembre de 2001.

El proceso que ahora lleva adelante el Gobierno es visto como un fuerte gesto de la Casa Blanca en el marco del estrecho vínculo entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y Milei, que se tradujo en un respaldo financiero crucial de Estados Unidos el año pasado y varios acuerdos entre ambos países.