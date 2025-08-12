Cuándo podría aprobarse el beneficio que exime a los argentinos de tramitar la visa para viajar a EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el inicio del trámite de la Argentina para ingresar al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) a fines de julio. Esta medida podría simplificar los viajes de argentinos a Estados Unidos en caso de aprobarse su acceso.

Los requisitos que debe cumplir la Argentina para acceder al programa

En diálogo con LA NACION, Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco, explicó que la Argentina debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por el DHS, que describió a continuación.

“Estados Unidos exige una serie de condiciones claras. Entre ellas, que el país tenga una tasa baja de rechazo en las solicitudes de visa, que implemente pasaportes electrónicos [los cuales ya están implementados en la Argentina] y que mantenga una cooperación sólida en materia de seguridad”, sostuvo el abogado.

Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco, destacó que Argentina debía contar con bajos niveles de rechazo en las solicitudes de visa para formar parte del programa Cortesía Andrés Echevarría

Echevarría también señaló que, para avanzar con el programa, la Argentina no debía representar “focos de amenazas terroristas” para EE.UU., ni tener un alto número de ciudadanos indocumentados en ese país. Sobre este último punto, la secretaria Kristi Noem destacó que la Argentina tiene una de las tasas más bajas de estadías de visas vencidas en Latinoamérica.

Cuánto puede demorar el ingreso de la Argentina al VWP

De acuerdo con el abogado especialista, “ya es un primer avance en el trámite”, en referencia a la declaración firmada en conjunto por Noem, Gerardo Werthein, ministro argentino de Relaciones Exteriores y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. No obstante, el proceso en sí mismo podría tardar varios meses debido a factores técnicos y políticos.

El trámite del VWP podría tardar meses en concretarse Archivo/Shutterstock

“El acuerdo ya se firmó, con la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional, Noem, y eso es un paso clave. Sin embargo, pueden pasar muchos meses, ya que implica integrar sistemas de seguridad y datos entre el gobierno de la Argentina y de EE.UU.”, detalló Echevarría.

En ese sentido, estimó que una posible fecha tentativa para aprobarse el ingreso de la Argentina al programa sería durante el Mundial de Fútbol 2026 a celebrarse en EE.UU., Canadá y México.

Qué necesitan los argentinos para entrar a EE.UU. en caso de ingresar al programa

Si la Argentina ingresa al VWP, Echevarría sostuvo que los argentinos deberán cumplir dos requisitos para viajar a Estados Unidos sin el visado tradicional:

Contar con un pasaporte electrónico válido y vigente.

Completar online el formulario del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés).

La autorización suele obtenerse en pocos minutos y actualmente tiene un costo de US$21. Este valor es menor al trámite para obtener una visa B-1/B-2 de turismo o negocios, que tiene un costo actual de US$185.

Qué es el VWP y los antecedentes de la Argentina en el programa

El Programa de Exención de Visa (VWP) permite a ciudadanos o residentes de ciertos países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de obtener un visado tradicional.

Las personas que forman parte del programa, no requieren de un visado tradicional si viajan a Estados Unidos por turismo o negocios Freepik

La Argentina fue parte del VWP entre 1996 y 2002, durante los mandatos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, y Eduardo Duhalde. En dicho período, fue el único país de Latinoamérica con acceso al programa, según Echevarría.

En 2002, la Argentina fue retirada del programa debido a la grave crisis económica del momento. Desde ese entonces, el país latinoamericano ha contado con grandes avances en materia migratoria. Entre ellos se destacan: