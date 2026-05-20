Monteoliva habló sobre la chance de viajar sin visa a EE.UU. y reveló quiénes tendrán derecho de admisión en el Mundial

Este martes en el programa +Nación, emitido por LN+, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno ya inició el proceso para que los argentinos puedan acceder al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos (VWP, por sus siglas en inglés) y se refirió a la implementación del programa Tribuna Segura para los partidos del Mundial 2026.

“Estamos trabajando desde distintos ministerios, no es sólo una cuestión de seguridad nacional: hay que cumplir una serie de pasos”, sostuvo la funcionaria sobre el programa de visado para los argentinos.

“Nuestras expectativas es que a inicios del 2027 esto ya esté en funcionamiento”, vaticinó, y agregó: “Este martes nos visitó la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, que es la que lleva todo lo relacionado a la visa Waiver”.

El Waiver es un programa que permite a ciudadanos de países seleccionados viajar a Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin tramitar una visa consular.

Por otro lado, Monteoliva aseguró que el Gobierno compartió información con Estados Unidos para impedir el ingreso a los estadios donde se disputará el Mundial en ese país de personas con antecedentes o restricciones de admisión.

"Milei tiene convicciones firmes", sentenció Monteoliva

“Tenemos un registro de cerca de 21.000 personas con derecho de admisión que no pueden entrar a la cancha y que tampoco van a poder ingresar a los estadios en la Copa del Mundo”, detalló la funcionaria al referirse al programa Tribuna Segura.

En palabras de Monteoliva, “a esa base de datos se sumaron además 13.000 deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la ciudad de Buenos Aires”. “En total son 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios en el Mundial”, remató.

La ministra se refirió al trabajo conjunto entre la Argentina y EE.UU. en materia de seguridad de cara al próximo Mundial Instagram @fifa

Asimismo, la titular de la cartera de Seguridad Nacional destacó el vínculo con Estados Unidos y afirmó que la Argentina es “el principal socio estratégico” de Washington en la región.

“En la última reunión que tuvimos nos dijeron: ‘En Argentina es donde más le está costando al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo’, y eso nos llena de satisfacción”, reveló.

Consultada sobre la interna libertaria, Monteoliva buscó bajar el tono y aseguró que todos los integrantes del Gabinete cuentan con la confianza de Milei. En ese sentido, expuso: “En el equipo de trabajo del Presidente todos gozamos de su credibilidad. Más allá de las diferencias internas, existe coincidencia plena respecto del rumbo político del Gobierno: en el norte, en el para dónde hay que ir, estamos todos de acuerdo”.

Asimismo, graficó que “las discusiones pueden darse puertas adentro sobre las formas o los tiempos, pero no sobre los objetivos centrales de la gestión”.

El salario de las Fuerzas Armadas

En su visita a LN+, Monteoliva señaló que “el Gobierno trabaja en una recomposición salarial tanto para las fuerzas de seguridad como para las Fuerzas Armadas”. “Esa es una prioridad compartida entre el Ministerio de Seguridad y el de Defensa”, agregó.

En paralelo, destacó avances en el sistema de salud para efectivos de las fuerzas tras la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). “Hace 15 días se adjudicó a Medicus el plan de Prefectura y Gendarmería: esto es un antes y un después”, afirmó.

Por último, Monteoliva hizo foco en el sistema penitenciario. “El Gobierno intensificó los controles sobre el uso de celulares en las cárceles: ya destruimos más de 4500 celulares y llevamos inhibidos varios más”, subrayó.

“Estamos trabajando en conjunto con la Justicia: no podemos permitir el uso de celulares en las cárceles de la Argentina”, concluyó la ministra.