Vítolo renunció a la IGJ: lamentó no haber podido culminar su tarea contra ámbitos “considerados intocables”

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien hasta ahora era la cara visible del Gobierno en los avances contra la AFA y que había solicitado incorporar veedores a la entidad del fútbol, presentó hoy la renuncia a su cargo y dijo que lamentaba no haber podido culminar su tarea de “ordenar y transparentar” ámbitos “históricamente considerados intocables”.

“Tengo la esperanza de que la próxima gestión continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”, afirmó Vítolo en su renuncia.

En su dimisión habló de su tarea contra “estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles que rigen para el resto de las instituciones de la República”.

El funcionario saliente no nombró a la AFA en el texto de su renuncia, pero fuentes que lo conocen bien lo leyeron como una referencia a ese tema, al que le dedicó buena parte de su gestión. Vítolo, a diferencia del exministro Mariano Cúneo Libarona, no tenía voluntad de dejar su cargo.

La Inspección había puesto empeño en revisar los estados contables de la asociación del fútbol, que dirige Claudio “Chiqui” Tapia, y Vítolo, por su parte, subió su perfil público y se transformó en una de las caras de la Casa Rosada en medio de la disputa con la AFA.

Esta semana, la IGJ antes del recambio había solicitado al Ministerio de Justicia que se dispusiera la intervención con veedores.

En la Casa Rosada dijeron que la línea del Gobierno respecto de la AFA no se modificaría. “No cambia un ápice la posición del Gobierno sobre el tema”, afirmaron tras el desembarco de Mahiques, que tiene nexos con la dirigencia de la asociación. El propio ministro, no obstante, dijo que iba a estudiar el expediente.

Tal como contó este medio, el año pasado, cuando “Chiqui” Tapia presentó la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), anunció al ahora ministro de Justicia como su vicerrector. Mahiques dice que inmediatamente después del lanzamiento él informó que desistía de seguir integrando la Unafa y que pidió que su nombre fuera eliminado de la página oficial. Pero también ocupa el cargo de representante en la Comisión de Ética de la Conmebol.

En tanto, su padre, Carlos Mahiques, tenía que resolver a quién le quedaría la competencia por la causa que investiga una quinta en Pilar que sería de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, pero dejó el caso luego de que LA NACION informara que el camarista había festejado el año pasado su cumpleaños justamente en esa quinta.

El texto completo

La renuncia, que está dirigida a Javier Milei, dice:

“De mi mayor consideración:

“Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación, con el cual fui investido por decreto 53/2023 y con el que me honrara; decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo.

“Acepto dicha determinación con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber.

“Durante mi gestión procuré, sin concesiones ni privilegios, hacer valer el imperio de la ley y los intereses del Estado Nacional y los ciudadanos en un ámbito de libertad y respeto frente a estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles que rigen para el resto de las instituciones de la República, y logré reconfigurar el organismo no sólo como una autoridad de control y registral con ejercicio del poder de policía administrativa —bajo una concepción tradicional— sino también como un servicio económico de interés general y de control de riesgos.

“Los logros obtenidos en la mencionada reconfiguración de la institución, los aportes en la modernización de su normativa, el acercamiento a la comunidad y la revalorización efectiva del principio de libertad que se ha proyectado sobre los emprendedores, las entidades comerciales y las organizaciones de la sociedad civil, así como la eficiencia lograda en la prestación del servicio en beneficio de los administrados, han dado cuenta suficientemente de la transformación positiva generada en este nuevo tiempo.

“Más allá de los enormes avances conseguidos —que han sido reconocidos públicamente por la comunidad— lamento no haber podido culminar plenamente —en razón de la falta de tiempo y los inconvenientes y dificultades estructurales y presupuestarias— algunas de las tareas iniciadas, entre ellas la modernización tecnológica y la digitalización total de la institución, y aquellas orientadas a ordenar y transparentar ámbitos que históricamente eran considerados intocables.

“Tengo la esperanza de que la próxima gestión continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología.

“Agradezco la confianza plena depositada por Ud. en mi gestión, y el apoyo brindado a la misma a lo largo de estos veintiséis meses.

“Sin otro particular, saludo a Usted con las expresiones-de mi consideración más distinguida y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión al frente de la administración del país.”

Noticia en desarrollo