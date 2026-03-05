Mahiques arranca la gestión con cambios y pedidos de renuncia en áreas clave del Ministerio de Justicia

Apenas horas después de asumir al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques definió hacer modificaciones en el elenco de funcionarios que antes acompañaba a Mariano Cúneo Libarona en la gestión.

En medio de trascendidos, fuentes al tanto de las decisiones del nuevo ministro confirmaron a LA NACION: “Hay cambios”.

Lo afirmó Mahiques minutos después, en una entrevista televisiva: “Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo. Para la IGJ (por la Inspección General de Justicia) tenemos dos o tres nombres en carpeta”, afirmó. Y agregó, en alusión a los desplazados: "Todavía no dejaron los cargos. Se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política o el ministro y cuando el ministro se va, se tienen que ir".

Además de la IGJ, del Ministerio de Justicia dependen o están vinculados organismos sensibles como la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo de lucha contra el lavado de activos, y la Oficina Anticorrupción, que debe velar por la transparencia en de los funcionarios; además de la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-Unesco).

De esta manera, la primera medida de Mahiques será remover a funcionarios que trabajaban en el área y colocar nombres propios.

Esta tarde, en los pasillos de Balcarce 50 fuentes oficiales dejaban trascender que Mahiques estaba en proceso de revisión de todos los “ravioles” de su cartera y que se podían venir noticias de este tipo.

Pero, mientras esto sucedía, los titulares de los organismos afectados decían todavía no haber recibido ninguna notificación de su nuevo jefe para que abandonaran sus cargos.

La relación con Tapia y la AFA

Durante la entrevista con A24, Mahiques reconoció conocer al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, aunque negó una amistad. “Lo conozco a Toviggino, a Tapia, Malaspina [por Cristian, el presidente de Argentinos Juniors], fui fiscal general de la Ciudad y creé la fiscalía de espectáculos masivos para investigar la violencia en los estadios de fútbol", sostuvo el nuevo ministro.

“Los conozco a todos, los conozco socialmente a todos”, continuó, aunque negó los vínculos que se le atribuyen tanto en la política como en los tribunales, junto al hecho de que Mahiques fue designado vicerrector de la universidad que lanzó la AFA (Unafa), cargo al que renunció cuando se desató el escándalo de los manejos de dinero de la entidad. Varios miembros de su familia, además, integraron tribunales de la AFA y la Conmebol.

“No soy amigo de ninguna de las personas que se dice. Ninguno vino a mi cumpleaños ni a mi casamiento”, insistió el nuevo ministro".

Noticia en desarrollo