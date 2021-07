Vuelos: qué dijo Santiago Cafiero sobre el cupo de 600 pasajeros

En una tensa entrevista con TN, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habló sobre las últimas medidas que adoptó el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus, entre ellas, reducir los vuelos del exterior y acotar a 600 el cupo diario de personas que ingresan al país.

El ministro adelantó que, “durante la semana que viene, se evaluará”, la finalización o prorrogación del decreto y fue categórico: “Seguimos desaconsejando los viajes al exterior. Queremos que quede claro que nosotros no tomamos decisiones arbitrarias donde armamos problemas donde no los había o les complicamos la vida a la gente. Son decisiones sanitarias, no logísticas”.

“Son decisiones dilemáticas: o cerramos más las fronteras, o cerramos más la economía, o cerramos la educación. Nosotros preferimos cerrar las fronteras para no tener que cerrar la economía y la educación”, sentenció.

Escaso movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Ezeiza debido a las restricciones impuestas por el gobierno nacional Fabián Marelli - LA NACION

Consultado por lo que sucederá con los pasajes vendidos para los viajes tras el vencimiento del decreto, proyectó que, “después del 9 de julio, va a seguir habiendo restricciones como las hay desde el 24 de diciembre”. Y continuó: “Ahora hay nuevas cepas con nuevas variantes y hay que tomar medidas”.

Por otra parte, se refirió a la organización del Gobierno en relación a los vuelos internacionales. “Hace tiempo la Argentina transita esta gestión de la pandemia, desde que abrió los vuelos el año pasado. Siempre se estableció la situación de excepcionalidad en la que está el país y el mundo. No es información desconocida”, cerró.

LA NACION