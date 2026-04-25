Karina Milei encabeza una cumbre de LLA para activar el armado bonaerense rumbo a 2027

SUIPACHA.- Con la mira en 2027, Karina Milei vuelve a desembarcar en un municipio peronista y reactiva la actividad de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. La secretaria general de la Presidencia será la principal oradora de la cumbre política que comenzó esta mañana en Suipacha y que pretende ser el puntapié para fortalecer el armado territorial del sello violeta en el tradicional bastión del PJ.

La cumbre fue impulsada tanto por la hermana del primer mandatario como por Sebastián Pareja, titular de la filial bonaerense de LLA y armador de confianza de la funcionaria. Su nombre es uno de los que se baraja para encabezar la boleta libertaria el próximo año como candidato a gobernador.

Ingreso al acto de lanzamiento de la Efdap, escuela de formacion politica de LLA en Suipacha, provincia de Buenos Aires Pilar Camacho

Otra de las figuras en pugna para ese puesto es el ministro del Interior, Diego Santilli. El exdirigente de Pro continúa afiliado al partido macrista, pero ya no se muestra en actos ni asiste a reuniones del sello amarillo. Hoy, en cambio, participa de la cumbre del oficialismo nacional junto a figuras de primera línea de la estructura libertaria como la propia Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Santilli encabezó en octubre del año pasado la lista de diputados nacionales con la que LLA logró imponerse en la provincia. Reemplazó al exlegislador José Luis Espert tras los cuestionamientos y denuncias por sus vínculos con el narco Federico Fred Machado, acusado de lavado de activos. En ese contexto, el exdirigente de Pro logró que el partido de Milei cosechara un 41,45% de los votos y superara a la nómina peronista que lideraba el exministro de Defensa Jorge Taiana.

Ingreso al acto de lanzamiento de la Efdap, escuela de formacion politica de LLA en Suipacha, provincia de Buenos Aires Pilar Camacho

En LLA se muestran optimistas respecto de la posibilidad de reeditar ese resultado en los próximos comicios provinciales. Por eso, ya trabajan para formar dirigentes y cuadros técnicos dispuestos a acompañar el proyecto de Javier Milei tanto a nivel provincial como municipal. Hoy, el partido lanza oficialmente su Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (Edfap) para avanzar en esta dirección.

La cumbre partidaria llega en medio de la escalada en la interna del oficialismo entre los sectores que responden a Pareja y las Fuerzas del Cielo, afines al asesor presidencial Santiago Caputo.

La batalla entre ambos grupos se activó el año pasado luego de que Pareja desplazara a los “celestiales” de las listas para la última elección bonaerense. Solo el exsecretario de Culto Nahuel Sotelo logró quedarse con un lugar preponderante en la nómina. La campaña dejó heridas abiertas que se manifestaron en reiteradas oportunidades con cruces e insultos en redes sociales, en particular en la plataforma X (exTwitter), donde la tropa digital de Caputo tiene un papel central.

La semana pasada, esas diferencias tomaron un nuevo impulso luego de que la diputada nacional Lilia Lemoine, flamante titular de la comisión de Juicio Político, asegurara que quienes no respaldaban a Pareja debían “dejar de seguir” al Presidente. El comentario no tuvo buena recepción entre las Fuerzas del Cielo, en particular Daniel Parisini -más conocido en redes sociales como Gordo Dan-. El principal propagandista del Gobierno y conductor de la Misa en el streaming Carajo le respondió que no tenía “potestad para echar a nadie” y desató una cadena de acusaciones cruzadas.

En paralelo a la guerra digital, en el plano judicial se libra otra batalla. Es que la justicia porteña citó a indagatoria a un grupo de tuiteros libertarios en el marco de una causa en la que se investigan presuntas amenazas e instigación a cometer delitos. El expediente se abrió en septiembre pasado a raíz de una denuncia presentada por Pareja.

“Se han dicho en redes sociales algunas cuestiones que van directamente con lo personal como es la publicación de teléfonos personales y eso sí nos parece un error. Hay gente que, como dispuso la jueza, deberá explicar por qué se publicaron esos datos, pero no hay animosidad de fondo ni ganas de censurar a nadie”, señaló el senador provincial Gonzalo Cabezas a LA NACION.

Según explicó, la invitación al encuentro partidario se extendió también a las Fuerzas del Cielo, pero esta mañana ninguno de sus principales referentes se había acercado. Sí acompañaron el evento militantes municipales de la agrupación de Caputo que minimizan la interna y aseguran que, a nivel territorial, no afecta las actividades ni el armado de equipos.

“Nunca tuvimos ningún problema, es algo de la superestructura de las redes sociales”, señaló Franca Grippo, coordinadora política de la sexta sección electoral. Reconoció también que, al menos en su región, hay buena sintonía con Pro, pero advirtió que para poder reeditar una alianza tiene que haber un compromiso del partido macrista de no armar un bloque independiente tras los comicios. “Hay gente de Pro que se abrió y eso no puede volver a pasar”, subrayó.

De volver a confluir en un armado electoral conjunto -anticiparon en LLA- sería bajo las mismas condiciones que en 2025: con figuras del sello violeta a la cabeza. “Es proyecto es de La Libertad Avanza y está abierto a todos los que se quieran sumar”, resumió Carlos Curestis, presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense a LA NACION en la previa del encuentro partidario.