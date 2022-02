Vuelta a clases: Fernán Quirós explicó por qué solo deberán usar barbijo los alumnos a partir de cuarto grado

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, explicó este jueves por qué el uso del barbijo será obligatorio únicamente a partir del 4° grado del Nivel Primario. A días del inicio de clases en el distrito, afirmó que la utilización de esta medida de prevención en alumnos de menor edad dificulta el aprendizaje de la lectoescritura. Por otra parte, confirmó la aplicación a partir de marzo de cuartas dosis de las vacunas contra el Covid-19 únicamente a mayores de 50 años vacunados con Sinopharm e inmunosuprimidos, en línea con lo anunciado por Nación.

“Toda política pública que obliga homogéneamente a todos los ciudadanos a un comportamiento determinado busca un beneficio social, pero también acarrea un perjuicio. Lo hemos vivido con la economía, la salud mental y otros aspectos”, comenzó el funcionario esta mañana en conferencia de prensa ante una consulta sobre el nuevo protocolo escolar.

Frente a la situación planteada, subrayó la importancia de alcanzar un “equilibrio entre los daños y los beneficios” generados por las diferentes medidas y puntualizó que “el barbijo de primer a tercer grado no permite que los niños hagan un desarrollo apropiado de la lectoescritura y de la alfabetización, porque la adquisición del lenguaje en el niño tiene mucho que ver no solo con escuchar la palabra -que además con el barbijo a veces no la escuchan bien-, sino de poder leer los labios y de acompañar con la visión el aprendizaje”.

De acuerdo con Quirós, tanto a nivel nacional como mundial se han observado “dificultades con la adquisición de los lenguajes en esos niños durante la pandemia”. Por ese motivo, justificó: “Nosotros creemos que el daño que genera el barbijo de primer a tercer grado sobrepasa los riesgos del contagio, sobre todo en un escenario donde han bajado muchos los casos y hemos vacunado muchísimo. Dado ese balance, creemos que es conveniente que esos niños puedan estar sin barbijo”.

