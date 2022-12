Wado de Pedro pone el foco sobre el rol protagónico del Ministerio de Economía en un conflicto incómodo para Sergio Massa

escuchar

En las horas posteriores a la decisión del Poder Ejecutivo y 14 gobernadores de considerar que es “incumplible” el fallo de la Corte Suprema que incrementa la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo de Pedro, puso el foco en el rol del Ministerio de Economía en este conflicto, una pelea incómoda para Sergio Massa.

Dijeron que es en el departamento de Legales de Hacienda donde se deben tomar las decisiones sobre la aplicación del fallo del máximo tribunal del país.

Massa hasta ahora no se expidió públicamente sobre la decisión tomada ayer por Alberto Fernández y 14 gobernadores. Lo están subiendo al ring de una contienda compleja para su perfil político. La posición fijada ayer es muy desafiante desde lo institucional y conlleva posibles consecuencias en el plano económico, por lo que implica que el Poder Ejecutivo no cumpla con lo ordenado por la cabeza del Poder Judicial.

Desde la cartera que lidera De Pedro, hombre fuerte de La Cámpora y de extrema confianza de Máximo y Cristina Kirchner, se aclaró que “el Ministerio del Interior no toma intervención alguna en el pago del monto establecido para solventar el traspaso de competencias a CABA” . Tras lo que acotaron que “ni siquiera es parte en el expediente que tramita en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Luego de lo cual agregaron que “quien lleva la defensa del Estado Nacional es el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro Nacional (PTN)” y completaron afirmando que “todas las presentaciones realizadas en la causa debieron hacerse a través de su servicio jurídico”.

Poco después de conocerse ese posicionamiento, en el Ministerio de Economía dijeron: “Nosotros no intervenimos en el proceso. El proceso es: cobra AFIP de manera automática, gira a una cuenta de distribución del Banco Nación y esa cuenta tiene coeficientes que distribuyen automáticamente, no es que Economía puede o no puede hacer un trámite”.

“Todo lo que tiene que ver con la arcas del Estado lo litiga el área de legales de Economía”, resumió, no obstante, una fuente de la cartera de De Pedro, que insistió que la aclaración era en base a cómo se llevará adelante lo relativo a la aplicación del fallo y buscó alejar cualquier lectura política.

“No es que Wado está tomando una posición o corriéndose de nada, él está involucrado en el caso porque tomó la representación política de los gobernadores y va a seguir estando, pero no tocamos la plata”, explicaron este viernes en referencia a la transferencia del dinero que el Poder Ejecutivo Nacional debería haber empezado a transferir al Gobierno porteño este jueves.

Según pudo saber LA NACIÓN de otras fuentes del Ejecutivo involucradas en el tema, no habrá cambios en el monto que se transfiere a Ciudad, al menos entre hoy y el lunes , días en los que la administración de Horacio Rodríguez Larreta no recibió el porcentaje dispuesto por la Corte en el fallo que dieron a conocer en el mediodía del miércoles.

“La carátula del caso muestra el rol del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro. Lo nuestro en el expediente es una posición política porque Wado es el ministro que representa el federalismo, pero en la instrumentación no tenemos nada que ver, Interior no es el encargado de girar la plata”, insistían cerca del camporista.

De Pedro fue uno de los asistentes a la reunión de ayer al mediodía en Casa Rosada de la que participaron Fernández, parte de sus leales -como los secretarios Julio Vitobello y Vilma Ibarra, y su vicejefe de Gabinete, Juan Olmos- y los gobernadores. Fue allí que comenzó a tomar forma la posición que pasadas las 20 se conoció en forma de comunicado.

El Ministerio del Interior tuvo un rol central en la discusión en la Corte, adónde Rodríguez Larreta llevó la pelea por la quita de la coparticipación, en septiembre de 2020. De hecho, durante marzo y abril de este año, Interior fue sede de los encuentros que se hicieron entre los equipos de Rodríguez Larreta, De Pedro y Economía, reuniones ordenadas por el máximo tribunal en busca de una solución política al conflicto antes de que debiera resolver la Corte. Pero no se llegó a un acuerdo y el caso volvió al Palacio de Tribunales sin resolución, pese a que se habían logrado acercamientos en algunos puntos entre ambas partes.

El mensaje que tensó la cuerda

El mensaje dado a conocer ayer por Fernández y los gobernadores consideró al fallo de la Corte como “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. Además, se acusó al máximo tribunal del país de no haber fundado “el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje [de la coparticipación para la Ciudad] al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.

Los gobernadores firmantes fueron el de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich, de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

