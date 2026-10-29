Weretilneck adelantará las elecciones 2027 en Río Negro y respaldó eliminar las PASO

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó este miércoles que su gestión decidió adelantar las elecciones provinciales de 2027 y separarlas así de los comicios nacionales que se celebrarán en octubre del año que viene. A su vez, el funcionario respaldó la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Por tradición, yo creo que lo mejor que le puede pasar al sistema democrático es que cada vez que votemos lo hagamos por algo puntual y que no haya ningún tipo de distorsión. Que cuando discutamos el proyecto de país, sea en julio o en octubre, discutamos los temas nacionales, y cuando discutamos los temas provinciales sea en una fecha individual”, diferenció Weretilneck.

Lo mismo consideró para los temas locales y municipales, que también adelantó que se votarán en una fecha diferenciada, que aún no fue definida por las autoridades provinciales.

Weretilneck detalló los motivos por los que la provincia adelantará las elecciones Río Negro

Por otro lado, el gobernador de Juntos Somos Río Negro explicó los motivos por los que adhiere al proyecto oficialista acerca de eliminar o suspender la etapa de las elecciones primarias. “Yo creo que no tenemos por qué obligar a todos los argentinos a ir a una elección en la que tienen que elegir a los candidatos de un partido político”, consideró este miércoles en TN.

“Soy partidario de que hay que derogarlas. Cada partido tiene que buscar el mejor sistema interno que considere para poder elegir a sus candidatos, pero me parece que esto de someter a una elección obligatoria a todo el país para elegir a los candidatos de un partido no tiene sentido”, subrayó.

Hasta ahora, la administración libertaria no consiguió los votos necesarios para debatir este tema en la Cámara alta y la cifra no alcanza el respaldo de la mayoría absoluta. En el caso del Senado, el número que debe marcar el tablero es de 37 votos afirmativos.

Por otro lado, Weretilneck evaluó cómo ve el desempeño del gobierno de Milei en los últimos tres años y marcó los puntos a favor y en contra: “¿En qué no estoy de acuerdo? En la situación de la infraestructura en el interior del país; yo mañana estoy recibiendo, porque no tengo otra opción, las Rutas Nacionales 22 y 151, que no de este Gobierno sino de todos los anteriores, están absolutamente abandonadas y son directamente intransitables. No estamos de acuerdo tampoco con la situación del PAMI, por ejemplo".

“Hay cosas que en el interior del país duelen mucho. Pero, por otro lado, tengo que reconocer la baja de la inflación. Algunos aspectos centrales de la reducción del déficit fiscal, la no emisión monetaria, la baja del nivel de endeudamiento del país... Me parece que también hay cosas que la Argentina necesitaba desde hace muchísimos años para ser competitiva y que hay que rescatarlas”, resaltó también.

El gobernador se mostró de acuerdo con derogar las PASO rodrigo-nespolo-10977 - LA NACION

En esta línea, el gobernador rionegrino se refirió directamente a la situación productiva que viven en el interior del país y habló sobre el trabajo en la provincia. “Somos dos las provincias que hemos creado empleo privado en el gobierno de Milei, tanto Neuquén como Río Negro. Solamente una obra, el VEMOS (Vaca Muerta Oil Sur), generó diez mil puestos de trabajo privado”, destacó.

“Yo creo que el error conceptual es pensar que los argentinos que no tienen trabajo en los grandes centros urbanos van a encontrar trabajo en la minería, el gas y el petróleo. No es así. Primero, porque nosotros lo que hacemos es defender a nuestra gente”, explicó.

Weretilneck explicó que en Río Negro existe una ley en la que les exigen a empresas que el 80% de los empleos sea otorgado a rionegrinos. “Primero está nuestra gente. El 60% de los proveedores tienen que ser empresas locales y trabajamos para eso”, dijo y advirtió a los que quieren mudarse a las provincias para “probar suerte”: “Yo les sugeriría que no, porque no es una cuestión masiva de creación de empleo. Tenemos leyes que son restrictivas”.