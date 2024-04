Zago confirmó cuándo ingresará la ley ómnibus a Diputados y ratificó la suma que Francos dio sobre el piso de Ganancias

Escuchar

La ley ómnibus achicada ingresará esta semana a la Cámara de Diputados, según lo que indicó este martes el titular del bloque oficialista, Oscar Zago, quien reveló que la intención es tener 15 o 20 días de tratamiento en comisión para conseguir la mayor cantidad de adhesiones y llegar al recinto antes de fin de mes con un texto aceitado. Esto último también lo había dicho el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“ Esta semana, antes del viernes, va a ingresar oficialmente la ley bases . Ya hay borradores, los tienen los gobernadores, los presidentes de bloque, y oficialmente va a ingresar para dar comienzo al debate”, marcó Zago en Radio Continental, en una semana donde ya está pactada en Balcarce 50 una reunión para el jueves con mandatarios de Juntos por el Cambio.

En tanto, indicó también que “antes de que termine abril” la idea es tener dictamen para intentar obtener aval después, “en su totalidad o la mayor parte posible”. De acuerdo a lo que explicó, la intención del Gobierno es que el tratamiento en Diputados, una vez aprobado lo general, pase a lo particular y se haga en capítulos, que se podría abrir en artículos, pero no en incisos, ya que ese fue “el problema” de la vez pasada, cuando el proyecto tuvo aval en general pero no en particular.

Por otra parte, Zago admitió que el Impuesto a las Ganancias todavía es una cuestión no resuelta, sobre todo con los gobernadores patagónicos, que se oponen a bajar el piso. Sin embargo, ratificó lo dicho por Francos. “Puede ser que el equilibrio sea de $1.200.000 de piso” , sostuvo, como un posible punto de acuerdo entre la Casa Rosada y las provincias al respecto del punto de partida en que los sueldos se verían afectados por este gravamen. Eso aún está por verse. Pacto fiscal y ley ómnibus están separados en texto pero las negociaciones se hacen en paralelo.

“Lo que queremos es trabajar esto [la ley bases] unos 15 o 20 días, para llegar con 90% de acuerdo y que cuando estemos en el recinto no empecemos a desviar la atención y que se trabe”, explicó el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Jubilaciones

Por otra parte, Zago indicó que la Comisión Previsional seguirá en funciones pese a que el Gobierno sacó la nueva forma de actualización de las jubilaciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). “La presidenta de la comisión dijo que va a poner en consideración 12 o 14 proyectos ingresados. Seguramente se van a debatir. Y cuando esté listo aquel proyecto [definitivo], se elevará al presidente de la Cámara de Diputados para tratar en sesión”, expresó sobre los pasos a seguir, aunque dijo “no creer” que esta iniciativa arribe al recinto este mes.

De momento, las jubilaciones en abril se van a pagar en dos tramos: en uno el monto inicial y en el otro, la actualización más el bono de 70 mil pesos.

LA NACION