Zamora apuntó al massismo por la interna de Tigre: “Hay presión para que yo no sea candidato”

Julio Zamora, intendente de Tigre, hoy expresó que espera que la junta electoral de Unión por la Patria (UP) acepte que la lista que encabeza para ser reelegido en su distrito compita con la de Malena Galmarini, presidenta de Aysa y esposa del candidato a presidente Sergio Massa. No obstante, señaló: “Hay cierta presión para que yo no sea candidato”.

Zamora, en declaraciones radiales, dijo además que espera que se apruebe su lista en la contienda por la intendencia de Tigre para “poder apoyar por dentro a la candidatura de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

Anoche renunciaron dos funcionarios al gabinete de Zamora: Aníbal Mastroianni, secretario de Hacienda, y Pedro Ridosz , subsecretario de Protección Ciudadana. En el municipio aseguraron que se apartaron por presiones del massismo que les “generaron miedo”, atribuidas a “un movimiento de Massa en busca de cooptar” dirigentes alineados con Zamora.

“Quisiera que hoy mismo me digan que voy por adentro porque quiero que Axel sea ganador de la provincia para sumarle los votos de mi espacio político y militantes. No estoy amenazando a nadie, digo que quiero ir por adentro y quiero una respuesta, que de la dé la Junta Electoral que hoy lo define”, advirtió hoy Zamora en comunicación con la AM 530 Somos Radio.

El intendente explicó que en Tigre “hay dos listas, una de nuestra gestión municipal, que encabezo yo por UP, y otra de la titular de Aysa, Malena Galmarini, esposa de nuestro candidato a presidente de la Nación. Es la junta electoral partidaria la que va a resolver que se antengan las dos y estamos muy expectantes de eso. Lo lógico sería que nos aprueben las dos listas, que compitamos y que en los dos sectores apoyemos a nuestro candidato a presidente. Pero hay cierta presión para que yo no sea candidato”.

Por otra parte, el funcionario argumentó que esas presiones ya las vivió en 2019 cuando “hubo un trabajo muy intenso para que decline” su candidatura. Asimismo, aseguró: “Ratifico mi candidatura a intendente a pesar de un avance significativo en nuestra gestión y pedidos a mis funcionarios de que renuncien, pero estoy firme en presentarme como candidato por adentro de mi espacio, Unión por la Patria. Yo del peronismo siempre participé. Puedo aportar mucho a mi espacio”.

Consultado acerca de quienes pidieron la declinación de su candidatura, dijo: “Hubo muchos llamados de funcionarios de Ferrocarriles, como Eduardo Feijó [gerente de Prevención y Seguridad Integral], militantes reconocidos y otros llamados más a funcionarios míos pidiéndoles la renuncia con la idea de vaciar mi gobierno y que mi razón de competir no tiene razón, pero ya me pasó en 2019″.

Luego, explicó que sabe que puede ganar o perder y que “no es una situación normal” competir con la esposa del candidato a presidente de su espacio político. “No sería normal que no me dejen participar, sería atípico. Yo quiero competir con Malena”, repitió.

En ese sentido, Zamora advirtió: “Sería un error que no me dejen competir. Si es así, voy a ir con una lista corta por afuera, es la fatalidad que me queda y me da mucho dolor porque quiero ir por adentro, pero tengo que responder a mis militantes, mis compañeros y a los vecinos de Tigre”.

Para finalizar, destacó que está alineado con los candidatos de UxP que Cristina Kirchner es su “conductora política” y aseguró: “Yo tengo diferencias políticas con Massa, pero estoy dispuesto a apoyarlo porque soy parte de un partido. Cuando supe de la candidatura me encontré con él y lo felicité”.

LA NACION