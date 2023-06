Mario Manrique, el sindicalista que amenazó con incendiar a empresarios y que hubiera votado a Piñón Fijo si Cristina lo pedía

escuchar

Mario “Paco” Manrique, el número dos del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) que tomó notoriedad en los últimos meses por amenazar con prender fuego a los empresarios, es candidato a diputado nacional en la lista de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. La designación de Manrique, un dirigente que en el ajedrez sindical comulga con Pablo Moyano, es parte de los lugares que el kirchnerismo le reservó para sus aliados de los gremios. Lo sorprendente fue el lugar que ocupa en la nómina: el tercero. Su ingreso al Congreso, de esta manera, está casi garantizado.

La designación de Manrique no se debe interpretar como una señal del kirchnerismo a la CGT sino a uno de sus aliados sindicales que justamente se opone a la actual conducción de mando cegetista. Tan alineado está el mecánico con la vicepresidenta que ironizó al decir que hubiera votado al payaso Piñón Fijo si es que ella lo decía . “Nunca podría haber un candidato de consenso sin el aval de Cristina. Yo siempre dije en todos los reportajes que si había una unidad y me ponían a Piñón Fijo adelante, yo lo iba a votar. Porque lo importante es el modelo”, dijo Manrique, en AM 750.

En la misma entrevista, el dirigente sindical valoró el acuerdo alcanzado en el oficialismo y le envió un mensaje a Sergio Massa que reflejan las dudas que tienen los duros con el ministro de Economía. “Esa vanidad de discutir nombres tiene un límite. Massa va a cumplir con el contrato social, no me cabe duda. Se tendría que kirchnerizar. O por ahí nosotros nos tenemos que ´massificar´”, dijo Manrique. Y agregó: “Cometimos el error de no haber institucionalizado el frente. No tenemos una mesa de conducción donde estén sentados los referentes de cada espacio. Creo que esta vez lo vamos a hacer. Entonces, Sergio va a tener ahí el dique de contención necesario”.

Mario Manrique contra empresarios y opositores: "Hay que prenderlos fuego"

“Los que están en Llao Llao se creen que son los dueños de la Argentina. Es obvio que todos los que están dentro del Llao Llao quieren prender fuego el país. A ellos hay que prenderlos fuego“, dijo Manrique en abril de este año, cuando en el hotel de la Patagonia se realizaba un congreso con los empresarios más poderosos.

En ese momento, consideró que la administración de Alberto Fernández había sido “demasiado prudente” y dejó espacio “para que lo ocupen otros”. “Es obvio que todos los que están en el Llao Llao quieren desestabilizar al Gobierno”, insistió en declaraciones radiales.

En su trayectoria sindical, Manrique fue vocal del Smata, secretario de Organización y en 2008 llegó a ser el número dos del histórico José Rodríguez, quien tuvo al gremio en un puño durante 36 años. La muerte del dirigente a causa de una enfermedad lo ubicó unos meses al mando del sindicato de manera transitoria. Un problema de salud lo obligó a dar un paso al costado y fue ahí cuando acordó con Ricardo Pignanelli para que sea su sucesor.

LA NACION