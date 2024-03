Escuchar

Luego del cruce con la canciller Diana Mondino por no haber hecho el secundario, la diputada de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho respondió las críticas, arremetió contra el gobierno de Javier Milei y defendió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que manejó Fernanda Miño, vinculada al dirigente social Juan Grabois. “Hablan de un lugar de comodidad”, aseguró la primera legisladora cartonera de la historia. También, tildó de “mamarracho” al ministro de Economía, Luis Caputo, por querer “distraer” con estas discusiones en redes sociales.

Este miércoles Zaracho se defendió y respondió a aquellos que la criticaron por ser diputada si haber realizado el secundario, como fue el caso de Mondino. En una entrevista anterior, había dicho que terminó el primario un año antes de ser candidata. “Me enojó mucho porque hablan de un lugar de comodidad, de privilegio, que no saben qué implica no terminar la escuela. Ellos lo ven como algo malo, como que uno no lo hace porque no quiere o porque no le gusta”, explicó la diputada en una entrevista para Futurock.

Luego, dijo ser la única persona del Congreso que “vive en un barrio”. Zaracho es oriunda de Villa Fiorito y continúa residiendo allí. “Creo que me pegan a mí porque soy la que representa eso en el Congreso. Hoy tenemos más de 50% de pobreza y soy la única que vive en un barrio, soy la única que representa eso y la verdad que tenemos que dar una discusión de fondo”, sostuvo.

Luego, continuó: “No me molesta en el sentido de que me chicanee con eso, porque yo sé lo que me costó a mí y me costó un montón tener que dejarlo [al colegio], tener que hacer otras cosas”.

Natalia Zaracho, referente de Patria Grande y diputada nacional por UP. Twitter

Además, aclaró las dudas sobre sus estudios y confirmó que actualmente está realizando el secundario. “Lo estoy haciendo, me molesta tener que decirlo. Yo no lo hago para satisfacer a otros, lo hago porque entiendo que es una responsabilidad, pero la discusión central es que hablan de un lugar de comodidad. Cuando vas a dormir con la panza vacía, cuando en tu casa llueve, cuando se te inunda, cuando tu viejo no tiene laburo. No son las mismas ventajas”, indicó Zaracho.

Tras ello, criticó en duros términos al gobierno de Milei, específicamente a su ministro de Economía, Luis Caputo y a la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich. “Juegan un poco con esto de que uno no se esfuerza lo suficiente, de que nos tenemos que acostumbrar a vivir como vivimos. Entonces ahora sale Caputo a decir que tenemos que sufrir para estar mejor. Todas esas boludeces que estos personajes dicen. Cuando a mí me tocó dejar la escuela Bullrich era ministra de Trabajo”, sentenció.

“Lo que a nosotros nos tiene que preocupar es que en 90 días Milei, y el mamarracho de ministro [Luis Caputo] que tiene están haciendo un retroceso y le están haciendo un daño a nuestra nuestra patria que va a ser muy difícil de volver a recuperar”, dijo, y agregó: “Hoy está en vigencia el DNU 70 y a nosotros nos tienen discutiendo un tuit de alguien que tendría que renunciar ya, no puede representar a nuestro país”.

Sobre el FISU, creado en 2019 y manejado por el dirigente social Grabois -por el que luego fue denunciado por desvío de fondos-, Zaracho defendió esta política estatal y lo llamó “una transferencia”. “Generó muchos puestos de trabajo, garantizó derechos. Acá lo que hay que decir es que lo que les molesta es que fue una transferencia directa de los que más tienen a los que menos tienen. Para discutir la pobreza y la desigualdad tenemos que discutir la riqueza” cerró.

El cruce con Mondino

La canciller Mondino ofreció una ácida respuesta a un posteo de Zaracho en X. La integrante del Frente Patria Grande calificó de “fracaso de lamebotas de [Javier] Milei” al periodista de LN+ Esteban Trebucq luego de que el también conductor radial reflotara declaraciones en las que Zaracho afirma que solo llegó a terminar la primaria y “no le gusta estudiar”.

El problema no es que tengas o no convicciones, el problema es que legislas sin tener secundario.



Encima como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado Presente. — Diana Mondino (@DianaMondino) March 4, 2024

“[Esteban] Trebucq, fracaso es ser un lamebotas de [Javier] Milei. Tengo convicciones y las defiendo, no como vos que sos un militante del ajuste y no lo admitís. Capaz eso es lo que te molesta, payaso”, polemizó la legisladora nacional en redes sociales. Sin embargo, no recibió la respuesta del presentador de televisión. Fue la titular de la cartera de Relaciones Exteriores quien tomó la determinación de salir a contestarle a la integrante del bloque de UP.

“El problema no es que tengas o no convicciones, el problema es que legislás sin tener secundario. Encima como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado Presente”, sentenció Mondino.

