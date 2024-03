Escuchar

El exministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus compartió este miércoles una carta firmada por 68 ganadores del Premio Nobel en el que manifiestan al presidente Javier Milei preocupación por la eliminación de la cartera de Ciencia y Tecnología, recortes dentro de área y el despido de empleados administrativos del CONICET. “ Vemos como el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio, y nos desesperan las consecuencias que esta situación podría tener tanto para el pueblo argentino como para el mundo” , señala el escrito de menos de dos páginas, que agrupa a referentes de la medicina, química y física.

En el documento, que está dirigido además al jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente del CONICET Daniel Salamone, se expresa “temor” porque “Argentina haga a un lado a los científicos y sus estudiantes”. “Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos para el CONICET y las universidades nacionales no solo refleje una dramática devaluación de la ciencia argentina sino también la devaluación de los argentinos y el futuro de la Argentina”, se advierte.

En calidad de científicos internacionales, insisten en “haber presenciado las contribuciones transformativas de la Argentina en materia científica”.

En esa línea, enumeran: “Si no fue por la ciencia argentina, las causas del cáncer de pulmón y diabetes seguirían siendo un misterio por décadas. Si no fuera por la ciencia argentina, careceríamos del conocimiento y tecnología que permita a un país con pluviosidad modesta alimentar a su población y el mundo. Si no fuera por la ciencia argentina, no contaríamos con elementos clave para nuestro entendimiento del universo, desde el desarrollo de un simple virus hasta sus átomos”.

68 PREMIOS NOBEL ESCRIBEN A MILEI EN DEFENSA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA ARGENTINA



Por primera vez en la historia, principales nobel se reúnen para exigir a un presidente que restablezca presupuestos de CyT. Destacan la excelencia argentina.#AbrazoMundialCienciaArgentina pic.twitter.com/JpFIS2yrvv — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) March 6, 2024

Noticia en desarrollo

LA NACION