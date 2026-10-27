Arquitectura y elegancia contemporánea: el sello de DECÓ POLO en Buenos Aires

Una manzana, dos torres y residencias con vistas de 360º frente al Campo Argentino de Polo, entre Palermo y Las Cañitas. DECÓ POLO furnished by ARMANI/Casa, comercializada en exclusiva por Ocampo Propiedades, transita su última etapa de obra, con un 80% de avance, y se consolida como una nueva forma de habitar Buenos Aires, con una arquitectura propia que marca un nuevo perfil en el skyline.

La propuesta, desarrollada por ABV, no termina en las residencias, de ambientes amplios, ni en los amenities con la firma de Armani/Casa, referente europeo del lujo. Las visuales completan la experiencia: desde sus pisos, la mirada recorre el Campo, el río y la ciudad, y sus residentes disfrutan de atardeceres de una belleza poética. Las visuales abiertas y permanentes al Polo son hoy de las más exclusivas de la ciudad.

“DECÓ POLO ya forma parte del paisaje: su escala y su silueta le dieron un nuevo acento de sofisticación a la zona. Con la firma de Armani/Casa en cada espacio, la propuesta trasciende la arquitectura y se piensa desde cómo se vive: el verde, el río, las visuales abiertas y una plaza que transforma el entorno. Esa misma lógica se traslada puertas adentro: cada residencia está pensada con una distribución que hace del habitar una experiencia única”, señala el arquitecto Javier Vilamowski, socio y co-director de ABV.

Residencias donde la amplitud define una forma de vivir

Con superficies que van desde los 160 hasta los 890 m², DECÓ POLO furnished by ARMANI/Casa presenta una colección de residencias concebidas para quienes valoran el espacio, la privacidad y el diseño en cada detalle. Livings de grandes dimensiones, terrazas generosas, suites y distribuciones cuidadosamente resueltas reflejan una arquitectura donde la sofisticación convive con la funcionalidad.

La propuesta comprende exclusivas residencias de tres y cuatro dormitorios, concebidas con altos estándares de confort y excelencia. Sobre esas mismas superficies, el proyecto se diferencia al ofrecer versiones amplificadas de algunas unidades de dos dormitorios. Pensadas con otra lógica, estas unidades reconfiguran la totalidad de los metros de las plantas más grandes para destinarlos exclusivamente a dos dormitorios, una tipología que se posiciona como una de las más buscadas y demandadas por el mercado.

“DECÓ POLO representa una propuesta residencial verdaderamente diferencial dentro del mercado inmobiliario de Buenos Aires. Su ubicación frente al Campo Argentino de Polo, la amplitud de sus residencias y la calidad de sus espacios hacen que despierte un interés muy particular entre quienes buscan propiedades de alta gama. Desde Ocampo Propiedades acompañamos a cada comprador para encontrar la unidad que mejor se adapte a su estilo de vida”, explica Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, comercializadora exclusiva de DECÓ POLO.

Sofisticación y funcionalidad en cada detalle

Las residencias estarán acompañadas por más de 6.500 m² de áreas comunes y esparcimiento de nivel internacional, con el sello distintivo de Armani/Casa en cada detalle. Entre los amenities se encuentran:

Sky Green Terrace con áreas verdes y vistas abiertas.

Piscina exterior con visuales al Campo Argentino de Polo.

Piscina cubierta semiolímpica, jacuzzi y spa.

Gimnasio, sala de yoga y área de relax.

Cancha de tenis, parrilleros, bistró y salón de eventos.

Business center, coworking, cinema room y sectores para niños y adolescentes.

Suite de invitados, bar y deli market.

Un nuevo concepto de espacio abierto

Las dos torres de DECÓ POLO furnished by ARMANI/Casa se ubican en Báez, entre Clay y Av. Dorrego, frente al Campo Argentino de Polo, en una de las zonas más distinguidas de la ciudad. Rodeadas de parques y lagos, gozan de una excelente accesibilidad y de una estrecha convivencia con la naturaleza. Junto a las torres, el proyecto suma una plaza pública: un amplio espacio verde con juegos y áreas de disfrute y un singular paisajismo.

Contacto

DECÓ POLO es comercializado en exclusiva por Ocampo Propiedades. Para consultas o para agendar una visita al showroom de DECÓ POLO furnished by ARMANI/Casa en Av. Dorrego, haga clic aquí o comuníquese por WhatsApp al +54 9 11 3852-6513

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