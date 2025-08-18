Bajaron US$8 millones el precio: así es la casa que Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen sin poder sacarse de encima

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck siempre tuvo tintes cinematográficos: una pareja estelar, una separación, un reencuentro dos décadas después y una boda soñada. Pero la realidad —como en muchas películas— no siempre tiene un final feliz. A dos años de haber vuelto a casarse y tras una mediática separación, la propiedad que compartieron en Beverly Hills acaba de recibir una rebaja de US$8 millones.

La mansión, ubicada en una zona ultraexclusiva de California, había sido listada en julio de 2024 por US$68 millones. Sin embargo, en mayo de 2025, casi un año después sin compradores interesados, su valor descendió a US$59.950.000, según registros inmobiliarios citados por el medio People. La pareja la había adquirido en mayo de 2023 por US$60.805.000, por lo que una venta al precio actual implicaría una pérdida directa cercana a los US$855.000.

La mansión de Ben Affleck y Jennifer Lopez que está a la venta y debieron bajarle su precio The Grosby Group

Aunque en términos absolutos la cifra es significativa, dentro del mercado de lujo no representa una caída abrupta, sino más bien una reconfiguración patrimonial tras la ruptura. La propiedad fue concebida como un hogar familiar: con 17 habitaciones, 30 baños, una sala de cine privada, gimnasio, piscina, cancha de básquet, ring de boxeo y un jardín arbolado, todo distribuido en más de 4000 metros cuadrados de superficie total.

Mansión de Ben Affleck y Jennifer Lopez The Grosby Group

Durante su tiempo juntos, la pareja convivió con los hijos de ambos: los gemelos Max y Emme, de 17 años, por parte de Lopez, y los tres hijos de Affleck con Jennifer Garner. La mansión ofrecía un espacio ideal para una familia numerosa, pero las tensiones geográficas complicaron la rutina diaria: mientras Lopez prefería la vida céntrica en Beverly Hills, Affleck tenía a sus hijos escolarizados en Brentwood, a varios kilómetros de distancia.

La propiedad cuenta con una pileta exterior y un amplio sector social integrado, con vistas abiertas al jardín

El gimnasio forma parte de las comodidades interiores de la casa e incluye un ring de boxeo y equipamiento profesional The Grosby Group

El divorcio se oficializó en agosto de 2024, en el segundo aniversario de su boda. Fue entonces cuando la casa pasó de una venta discreta a una pública, marcando un punto de inflexión tanto en su vida personal como en la estrategia inmobiliaria.

Hoy, ambos actores tomaron caminos separados también en términos de vivienda: Ben Affleck compró una nueva casa por US$20,5 millones, mientras que Jennifer Lopez adquirió una propiedad cercana a Los Ángeles por unos US$18 millones. El “nido de amor” quedó atrás, y su venta representa más que una operación inmobiliaria: simboliza el cierre de un capítulo que, por un tiempo, pareció sacado de un guion de Hollywood.