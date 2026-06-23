Be Nature: diseño contemporáneo y naturaleza integrada en el corazón del Parque de Innovación

En una ciudad que no para de reinventarse, hay barrios que concentran todo lo que viene. El Parque de Innovación en Núñez es uno de ellos: un nuevo distrito urbano rodeado de instituciones académicas, espacios verdes y conectividad estratégica, con vistas al río y al skyline de la ciudad.

En este contexto, Ocampo Propiedades comercializa en forma exclusiva Be Nature, el nuevo desarrollo residencial de ABV, una propuesta que combina arquitectura contemporánea, naturaleza integrada y una ubicación privilegiada en una de las zonas con mayor crecimiento y proyección inmobiliaria de Buenos Aires.

Be Nature ofrece residencias de dos y tres dormitorios y penthouses distribuidos en 12 pisos, con una calidad de terminaciones que mantiene el sello de excelencia que caracteriza a ABV. El proyecto ya inició su etapa de excavación y cimientos, consolidando su avance en una ubicación estratégica dentro del nuevo polo urbano de la ciudad.

Una propuesta que pone al habitante en el centro

Be Nature es una propuesta que se vive desde adentro: luz natural, vistas abiertas, diseño contemporáneo y una conexión real con la naturaleza en cada detalle. Diseño europeo en cocinas, sanitarios y griferías de alta gama, vidrios DVH y tecnología integrada definen el estándar de cada unidad.

“Be Nature representa la evolución de lo que entendemos por vivir bien en Buenos Aires. Es un proyecto donde la arquitectura, el diseño y la naturaleza se integran con una frescura y una contemporaneidad que responden a un perfil de vida distinto, pero con el mismo nivel de exigencia y calidad que define a cada desarrollo de ABV”, señala Javier Vilamowski, socio y co-director de ABV.

Por su parte, desde Ocampo Propiedades destacan que el proyecto responde a una demanda cada vez más marcada por espacios que integren bienestar, diseño y ubicación estratégica. “Hoy vemos una búsqueda creciente de proyectos que combinen calidad arquitectónica, servicios, espacios verdes y conectividad. Be Nature reúne todos esos atributos y además se desarrolla en uno de los sectores con mayor potencial de valorización de Buenos Aires”, afirma Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Los penthouses: terrazas jardín con vistas sobre la ciudad y el río

El activo más singular de Be Nature son sus penthouses, disponibles desde 150 m², con terrazas jardín exclusivas que enmarcan vistas únicas sobre la ciudad y el río. Espacios diseñados para quienes buscan amplitud, privacidad y una conexión directa con el exterior en un entorno urbano premium.

Con el inicio de obra en marcha, estas unidades representan una de las oportunidades más atractivas del segmento residencial de vanguardia en Buenos Aires por su tipología, sus vistas abiertas y su escasez dentro de la oferta actual.

Amenities para un estilo de vida activo y conectado

Be Nature incorpora un programa completo de áreas comunes pensado para el día a día, como piscina cubierta con jacuzzi y solárium interior, piscina descubierta climatizada con solárium, bistró, gimnasio y sala de yoga, espacio de co-working, Kid’s Club, SUM, front desk con recepción e-commerce y laundry.

Núñez y el Parque de Innovación: la zona que más crece

“El Parque de Innovación es uno de los desarrollos urbanos más significativos de Buenos Aires en los últimos años. Núñez viene consolidando un perfil residencial de alto nivel, con una demanda sostenida y una valorización que no para. Be Nature llega en el momento justo, en el lugar justo”, destaca Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

El mix de universidades de prestigio, propuestas gastronómicas, nuevos accesos y amplios espacios verdes proyecta al Parque de Innovación como uno de los corredores urbanos más dinámicos de la ciudad.

Be Nature: una oportunidad para vivir e invertir en la nueva Buenos Aires

Desde Ocampo Propiedades destacan que el proyecto combina atributos difíciles de encontrar simultáneamente en el mercado actual: ubicación estratégica, calidad constructiva, diseño contemporáneo, vistas abiertas y una fuerte proyección de valorización asociada al crecimiento del Parque de Innovación.

“Estamos convencidos de que Be Nature representa una de las propuestas residenciales más interesantes que hoy ofrece Núñez. Es un proyecto pensado para quienes buscan calidad de vida, pero también para quienes entienden el valor de invertir tempranamente en una zona que seguirá transformándose y creciendo en los próximos años”, concluye Gabriela Goldszer.

Para consultas o agendar una reunión por Be Nature, haga clic aquí o comuníquese por WhatsApp al 113661-3234

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