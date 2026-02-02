Adiós al alquiler: el truco legal para calificar al crédito hipotecario con ingresos bajos

El 2026 llegó con muchas expectativas en el mercado inmobiliario. Los analistas del sector esperan positivamente una reactivación en los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) -que volvieron al ruedo en abril de 2024- para lograr un mayor dinamismo.

Los créditos hipotecarios aparecen como una de las variables cruciales en el reacomodamiento del mercado, ya que los especialistas aseguran que si los préstamos se otorgan en “buena escala” las propiedades subirán de precio inevitablemente y eso movilizará el mercado; sin ellos el avance será lento y muy selectivo.

De esta manera, el mercado se irá “despertando” a medida que los bancos reacomoden las tasas de los créditos, que evidenciaron importantes subas en el 2025, generando que muchas personas se queden fuera de la posibilidad de acceder. Es más, hay bancos que ya llevaron su tasa nominal anual (TNA) al 17%, la más alta hasta el momento. De esta forma, el sector parece haber dejado atrás la parálisis para entrar en una fase de optimismo racional.

Las bases para un crecimiento genuino están empezando a asentarse, pero la velocidad del despegue dependerá, una vez más, de que las variables económicas acompañen las expectativas.

Las tasas altas dificultan cada vez más a los posibles tomadores FreePik

Para entender cómo afecta la suba de las tasas a quienes quieren acceder a un crédito, hay que tener en cuenta que uno de los requisitos indispensables es que el valor de la cuota inicial no supere el 25% de los ingresos del solicitante. Por lo tanto, al subir la tasa, aumenta también la cuota inicial y, consecuentemente, los ingresos exigidos al tomador deben ser mayores.

Las razones detrás de este endurecimiento son múltiples: la falta de fondeo de los bancos para prestar una importante cantidad de dinero a 20 o 30 años, la incertidumbre económica, tasas que encarecen las cuotas y un riesgo país que mantiene al sistema financiero en estado de alerta.

Los ingresos mínimos que solicitan los bancos para acceder

Hay bancos que establecen cuáles son los ingresos mínimos que solicitan para que los usuarios puedan acceder a sus líneas de créditos hipotecarios UVA:

Banco Credicoop : pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.000.000

: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.000.000 Banco Del Sol: solicita ingresos mínimos por $1.000.000

solicita ingresos mínimos por $1.000.000 ICBC : en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.100.000

: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.100.000 BBVA : la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Es decir, US$1.288.800 a la fecha. Pero, para la tasa preferencial que tienen del 8%, los ingresos mínimos son de $5.000.000

: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Es decir, US$1.288.800 a la fecha. Pero, para la tasa preferencial que tienen del 8%, los ingresos mínimos son de $5.000.000 Santander : $1.540.000 para compra de vivienda permanente y $1.700.000 para no permanente

: $1.540.000 para compra de vivienda permanente y $1.700.000 para no permanente Supervielle: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $5.000.000

Pero, a su vez, es necesario saber que la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que los bancos establecen cuáles son los ingresos mínimos, no puede solicitarse sin conocer este requisito indispensable.

¿Cómo se puede acceder con ingresos bajos?

En la Argentina no existe un “truco legal” secreto, sino una serie de estrategias de calificación y programas específicos que permiten a personas con ingresos medios o bajos acceder a un crédito hipotecario, como por ejemplo: