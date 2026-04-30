Alquileres: de cuánto es el aumento en los contratos que se ajustan en mayo de 2026

Un nuevo mes está por arrancar y con él aumentarán los contratos de alquiler que tienen ajustes pactados para mayo. Es importante aclarar que el aumento dependerá de la modalidad bajo la que se firmó el acuerdo de locación ya que, en la actualidad, continúan vigentes tres tipos de contratos. Estos son:

Los que fueron firmados bajo la ley de alquileres (hasta el 17 de octubre de 2023): tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL).

(hasta el 17 de octubre de 2023): tienen ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Los que lo hicieron luego de la actualización de la normativa (desde el 18 de octubre hasta el 29 de diciembre de 2023): con ajustes semestrales por Casa Propia.

(desde el 18 de octubre hasta el 29 de diciembre de 2023): con ajustes semestrales por Casa Propia. Los que se pactaron a partir de la derogación de la ley (el 29 de diciembre de 2023), con libertad contractual entre las partes; la mayoría de los contratos se ajustan por inflación (IPC) cada tres o cuatro meses.

Pero el impacto a principios del quinto mes se verá en dos tipos de modalidades. Se actualizarán aquellos acuerdos firmados luego de la derogación de la ley de alquileres y los que lo hicieron luego de la actualización de la normativa con ajustes por Casa Propia. Esto se debe a que los contratos pactados bajo la antigua ley de alquileres -a pesar de que muchos siguen vigentes- y con ajustes por ICL ya no perciben aumentos.

En mayo aumentarán dos tipos de contratos de locación Daniel Basualdo

Cuál es el aumento del alquiler en mayo de 2026

En este contexto, los contratos que perciben aumentos en el próximo mes son los siguientes:

Con IPC

A partir del 29 de diciembre de 2023, con la derogación de la ley de alquileres, los contratos comenzaron a pactarse con libertad entre las partes. Esto significa que los propietarios e inquilinos pueden acordar libremente la duración del contrato, la periodicidad de los ajustes y el índice a utilizar.

En la mayoría de los casos, los acuerdos incluyen actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, para quienes firmaron contratos con ajuste cada cuatro meses, el aumento de mayo se calculará con el último índice publicado por el Indec -marzo de 2026-, por lo que el incremento será del 12,56%. En números concretos: si el alquiler es de $600.000, el nuevo valor a pagar en mayo deberá ser de $675.337. Mientras que, si el alquiler es de $900.000, el nuevo monto ascenderá a $1.013.040.

Con Casa Propia

Los contratos firmados bajo el índice Casa Propia también recibirán un incremento. De esta manera, los que fueron firmados a partir de noviembre de 2023 percibirán su quinto y último aumento con una actualización de 15,13% semestral. Es decir que si el alquiler comenzó con un valor de $200.000 en 2023 y con el último ajuste está en $950.000, con este nuevo incremento se irá a $1.093.735 (un valor por encima del mercado actual).

Con ICL

Es importante aclarar que, como en la actualidad los contratos se pactan con libertad entre las partes, hay acuerdos que pueden seguir cerrándose con ajustes por ICL, pero ya no tienen la obligación de que ese índice sea por ley ni que el ajuste sea anual como decía la norma que se derogó. De esta manera, para los que perciban en mayo el aumento -con incrementos cada cuatro meses- por este índice, tendrán un alza del 9,32% (por debajo del IPC). Es decir que, por un monto de $600.000 se pasará a pagar $655.937.

En la actualidad predominan los contratos de alquiler pactados con ajustes trimestrales y cuatrimestrales por IPC CrizzyStudio - Shutterstock

¿Qué pasa con los contratos que finalizan?

En mayo también finalizarán acuerdos que son los que fueron pactados en el mismo mes de 2023 y firmados bajo la ley de alquileres: por tres años y con ajustes anuales bajo el ICL.

Ahora, el panorama del mercado es otro: la gran mayoría de los contratos de alquiler comenzaron a pactarse bajo libre negociación de las partes, por dos años con ajustes cada tres o cuatro meses, en pesos y atados a la inflación. Por lo que tanto los inquilinos que finalicen sus acuerdos como los que optaron por continuarlo deberán acordar el nuevo contrato bajo estas condiciones.

Pero un dato clave a tener en cuenta es que los valores que actualmente se publican en el mercado tienden a ser más bajos que los precios que pagan los inquilinos por contrato. Esto se da porque se generó una brecha entre el ajuste del ICL y los precios de los alquileres de nuevos contratos, a pesar de que esa brecha en la actualidad se achicó debido a la desaceleración de la inflación.