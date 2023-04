Alentador: las operaciones de compraventa de propiedades en la provincia de Buenos Aires siguen activas y en aumento

escuchar

De febrero a marzo, el mercado inmobiliario creció sorpresivamente en la Provincia de Buenos Aires. Del segundo al tercer mes del año trepó un 56% la cantidad de operaciones, según la información provista por el Colegio de Escribanos bonaerense. Tal es así que marzo registró 6494 escrituras de inmuebles, que a su vez representan un incremento interanual del 2,17%.

En el análisis trimestral, la Provincia de Buenos Aires acumuló 14.518 operaciones de compraventa de inmuebles.

En términos de la oferta ubicada en el Gran Buenos Aires, un informe de Mercado Libre que analiza las propiedades publicadas en el portal indica que la zona donde más creció la oferta en el último año fue la oeste del conurbano, donde se publicaron un 16,6% más inmuebles. En la zona sur también se evidenció un fuerte crecimiento del 11%, mientras que en la zona norte la cantidad de propiedades publicadas se recuperó un 9,8%.

En la zona norte el precio medio de las propiedades se ubica en US$2187 por metro cuadrado PATRICIO PIDAL/AFV

Al sobrevolar el panorama de precios, el último informe de Zonaprop indica que en la zona norte el precio medio de las propiedades se ubica en US$2187 por metro cuadrado y en el primer trimestre del año registra una muy leve desaleceración del aumento de precios de entre 0,1 y 04%. En cambio, la caída es un poco más pronunciada en la zona oeste y sur donde los precios variaron negativamente un 1,3% y dejan el valor de referencia del metro cuadrado en US$1650.

Así como aumentó la cantidad de compras de inmuebles en la provincia, también lo hizo el número intermensual de hipotecas. En marzo se contabilizaron 702, un 22% por encima del mes anterior. Sin embargo, en términos interanuales la situación se revierte y el tercer mes del 2023 mostró una caída del 10% frente al mismo mes del año anterior.

A pesar de que los números muestran una evolución, las autoridades del Colegio de Escribanos no detectan en estos un cambio sustancial del panorama inmobiliario. “La situación del mercado no ha cambiado. Seguimos observando pequeñas variaciones que no representan una consolidación de la actividad”, indicó el Presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Diego Leandro Molina.

Diego Leandro Molina, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

“De todas maneras, tal como hemos dicho en meses anteriores, esperamos que la tendencia sea la de un mercado que pueda mejorar en los próximos meses, más allá de la inestabilidad económica y de que se trate de un año electoral”, agregó Molina.

LA NACION