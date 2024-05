El Banco Nación lanzará créditos hipotecarios con un tope “anti inflación” para que no se disparen las cuotas

Escuchar

Mañana a las 15 horas el Banco Nación (BNA) anunciará su línea de créditos hipotecarios ajustables por UVA. De esta forma, la entidad financiera más grande del país se suma a las entidades que ya comunicaron la novedad de sus créditos hipotecarios: Banco Ciudad, Hipotecario, Supervielle, ICBC, Del Sol (Sancor Seguros) y los provinciales Bancor (Córdoba), Banco Provincia del Neuquén (BPN) y Banco de Corrientes.

Si bien los detalles sobre requisitos y condiciones se darán a conocer mañana, lo que pudo saber LA NACION a través de fuentes oficiales del banco es que este anuncio de préstamo contaría con un tope contra la inflación: se pagaría un porcentaje adicional de tasa que funcionará como seguro por si la inflación se dispara. Esa garantía será opcional para quienes soliciten el crédito hipotecario en esta entidad.

La evolución de la inflación es clave porque es lo que determina el aumento de la cuota UVA pero otra variable a observar son los vaivenes que atraviesa el salario real de la gente que desde diciembre se desmoronó un 25% respecto a la inflación. “La clave es que el salario crezca más que la inflación”, explica Federico González Rouco, economista especializado en vivienda, y reconoce que hoy los sueldos en el país están en un piso histórico, razón por la que si la economía crece deberían recomponerse.

El sueño de comprar la casa propia cada vez está más cerca para muchos argentinos

González Rouco acaba de publicar un libro llamado El sueño de la casa propia, que salió unos días antes de los sorpresivos anuncios de la vuelta de los créditos hipotecarios de los diferentes bancos. Allí el economista -que defiende a los créditos ajustados por UVA- plantea la posibilidad de crear un fondo de compensación. Este fondo, en palabras de Rouco, permitiría que los deudores paguen una cuota ajustada por salario (a diferencia de lo que actualmente se paga, que se ajusta por inflación) y que el acreedor cobre una cuota indexada por inflación. El fondo se encargaría de “compensar” las diferencias.

Esta solución permitiría que el que presta dinero no pierda con la inflación, garantiza que se lo podrán devolver y ayuda a que el deudor no esté constantemente con la soga al cuello, en contextos donde la inflación puede ser muy alta. Pero, ¿cómo se lograría esto? El fondo de compensación se alimenta, en parte, por las diferencias: si en un mes la cuota ajustada por salario sube más que la cuota ajustada por inflación, ese extra se destina al fondo; y el día en que los salarios suban por debajo de la inflación y el deudor pague de menos, ese plus saldría del fondo y cubriría lo que falta.

Rouco propone en su libro que el que obtuvo el préstamo pague todos los meses un 1% de más, que se destina al fondo y permite que, en el caso de atravesar un periodo muy malo, en que los salarios crecen muy por debajo de la inflación, se cuente con ese diferencial que ayude a ir compensando también.

Mañana con el anuncio del Banco Nación se conocerá cómo será la herramienta opcional de tope que permitirá que las cuotas no se disparen por la inflación.

Otros bancos que anunciaron créditos hipotecarios: requisitos y condiciones

Los bancos que ya anunciaron sus líneas de préstamos son el Hipotecario, Ciudad, Supervielle, ICBC, Banco del Sol, Banco Provincia del Neuquén, Banco de Corrientes y Bancor (de la provincia de Córdoba). El objetivo es claro: facilitar el acceso a la vivienda para aquellos que sueñan con tener su casa propia.

Banco ICBC

El monto máximo es $250.000.000

Modalidad de pago en UVAs

Una tasa del 5% para quienes tengan cuenta sueldo en la entidad y del 7.5% para el resto de los solicitantes

La relación de la cuota con el ingreso del solicitante es del 25%

El plazo para pedir el préstamo es de hasta 15 años

La financiación es de hasta el 75% del valor de venta de la propiedad a adquirir

El crédito esta destinado a la adquisición de primera y segunda vivienda, refacción y ampliación

Banco Supervielle

Los ingresos mínimos deberán ser desde $1.000.000 para la compra, y de $450.000 para ampliación, refacción o mejora pudiendo, en ambos casos, mancomunar remuneraciones con sus cónyuges, concubinos o padres.

Este crédito es sin límite de monto

El capital es ajustable por UVAs

Para quienes tengan cuenta sueldo en el banco la tasa es del 4% los primeros 12 meses y luego 5%. Por su parte, para los clientes que no acrediten sus haberes y para los no clientes, la tasa será del 8%.

El plazo máximo será a 30 años

Para vivienda permanente se financia el 80%, no permanente el 75%

El solicitante debe presentar la documentación relacionada con la propiedad a adquirir o refaccionar/ampliar.

La cuota del crédito no podrá superar el 25% de los ingresos netos verificados

Los interesados ya podrán realizar una simulación online desde el sitio web de la entidad para obtener información sobre las cuotas y también los requisitos, condiciones, y recibir el acompañamiento de un ejecutivo en el proceso de solicitud y otorgamiento.

Banco Ciudad

Esta opción permite comprar una propiedad ubicada en AMBA, Córdoba, Mendoza, Tucumán o Salta:

Pueden acceder solo quienes ya cobren o migren la acreditación de su sueldo al Banco Ciudad

El crédito es para comprar, refaccionar, mejorar o ampliar una primera o segunda vivienda permanente o no permanente en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad (AMBA, provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta)

El monto máximo del préstamo es de $250 millones (hasta un 75% del valor de venta de la unidad a adquirir)

La línea general tiene una tasa de interés del 5,5%

El capital es ajustable por UVA

Los plazos son por 10, 15 y hasta 20 años

La cuota no debe superar el 25% de los ingresos del solicitante y/o su grupo familiar

El Banco Ciudad tiene el crédito con la tasa más baja del mercado pero este tiene algunas limitaciones: sólo se puede comprar una propiedad en el microcentro porteño. Para quienes realicen una operación de compra de vivienda familiar, única y de ocupación permanente en el microcentro la tasa de interés es del 3,5%. Los demás requisitos son los ya detallados en la línea de crédito anterior.

Es importante indicar que la zona del microcentro es la que se ubica dentro del perímetro comprendido por el programa del Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible (Fodus) y que comprende las avenidas San Juan, Entre Ríos, Callao, Santa Fe, Leandro N. Alem y Paseo Colón, en ambas aceras. El plan del Gobierno porteño para promover la reactivación del microcentro incluye beneficios impositivos para los desarrolladores que reconviertan oficinas en viviendas o facilidades para quienes se muden al microcentro como inquilinos. Ahora suma esta línea de créditos para quienes quieran comprar vivienda en esa zona.

El crédito ya se lanzó y se puede solicitar online en la web o en las sucursales de la entidad mediante una inscripción para ser contactado.

Banco Hipotecario

El crédito es por hasta $250 millones en un único desembolso en caso de la compra de casa. Para construcción el monto es el mismo pero con un anticipo y dos desembolsos contra avance de la obra. En el caso de terminación o ampliación es de hasta $125 millones en un único desembolso.

Financian hasta el 80% de la vivienda a comprar o construir. Hasta el 50% en caso de una terminación de obra. Y el 100% para ampliación

El crédito se debe destinar a compra, construcción, terminación o ampliación de primera o segunda vivienda

Tiene una tasa de 8,5% y las primeras 12 cuotas para los clientes con acreditación de haberes en el banco tienen una tasa de 4,25%, lo que significa una promoción del 50% en el primer año (con el costo financiero total: tasa de 8,65% final; 4,4% final el primer año para cuentas sueldo)

El plazo máximo de pago es de 360 meses (30 años)

El capital es ajustable por UVA

La cuota mensual a pagar no puede exceder el 25% del ingreso del solicitante.

La fecha de inicio sería el 15 de mayo.

Bancor (Córdoba)

Se financia el 100% de la compra del inmueble o construcción y ampliación o terminación.

Por solicitante (que sean clientes del banco) se otorga un máximo, a la fecha, de $90.000.000 (100.000 UVAs)

El plazo para la financiación es entre 5 y 20 años

El capital es ajustable por UVAs con una tasa del 4,90% durante todo el plazo

El porcentaje de relación cuota/ingreso máximo es del 25%.

El préstamo inicial es de $17 millones (20.000 Uvas), con una cuota cercana a los $115.000 y con ingresos requeridos de $470.000 de todo el grupo familiar. No solo puede computarse el de una pareja sino también el de los padres de ambos; la línea es también para solteros. Para el monto máximo la cuota es de $554.000 y se debe reunir ingresos por $2.250.000. Es decir, por cada $10 millones, la cuota hoy es de $66.150 pesos.

Las empresas desarrollistas que tienen convenio con Bancor, están incluidas en la línea hipotecaria. Su oferta de viviendas (casas o departamentos) o construcción en lotes que aún no cuentan con escritura está también disponible y apta para ser financiada con estos créditos y se aplican las mismas condiciones que el resto, siendo el desarrollista quien garantiza cada operación hasta el momento de la escrituración.

Banco Provincia del Neuquén

Este banco ofrece dos líneas de crédito que tendrán disponible la inscripción a partir del 27 de mayo:

La primera línea será hasta $50 millones a la cual se deberá acceder con ingresos por $890.000 y se abonará una cuota inicial de $300.000. La segunda línea será hasta $100 millones. Para acceder a ese monto, se deberá contar con ingresos por $2.700.000 y se abonará una cuota inicial de $940.000.

Para la primera línea la tasa será de un 3,5% para clientes del banco con paquete de productos y del 4,5% para el resto de los casos. En la segunda línea la tasa será de un 8,5% para clientes del banco con paquete de productos y del 9,5% para los no clientes.

El pago es mediante la metodología UVA

Se podrá financiar hasta un 80% en el caso de adquisición y compra y un 100% para la construcción.

Se deberá utilizar para la compra, construcción y ampliación de primera vivienda.

Destinados a viviendas únicas y de ocupación permanente, tanto para la compra como para la construcción. En este último caso, la obra deberá desarrollarse en terreno propio y libre de ocupación.

El plazo para la amortización será de 20 años.

El valor de la cuota no podrá superar el 35% de los ingresos netos

Otro de los financiamientos para ampliación, refacción y terminación de vivienda será a través de la modalidad de préstamo personal, con un plazo de hasta 72 meses y un monto máximo de $15 millones. Las tasas de interés serán del 50% para quienes tengan acreditación de haberes en el BPN y del 60% para quienes no.

Banco de Corrientes

Destinado a financiar la construcción, adquisición, ampliación y refacción de una vivienda única o segunda, destino familiar u ocupación permanente y compra de terreno para clientela en general.

Pueden acceder todas aquellas personas físicas que perciban sus haberes mediante acreditación en cuentas habilitadas en el Banco de Corrientes

El plazo para la adquisición y construcción de vivienda es de 240 meses (20 años). Para ampliación, refacción o compra de terreno es de120 meses (10 años)

Monto máximo: se financia hasta el 80% del menor valor entre tasación de garantía y valor de compra. Para construcción el 80% del valor del proyecto.

Es ajustable por UVA + tasa fija de 5% N.A.

Banco Del Sol

El banco digital de Sancor Seguros se unirá al mercado hipotecario para ofrecer a sus clientes opciones de financiamiento en UVAs para la compra, construcción, ampliación y/o refacción de vivienda. Este es el segundo banco privado en anunciar la vuelta de los préstamos, pero aún no hizo públicas sus condiciones y requisitos.

