Alquiler: cuánto aumentará para los inquilinos que tienen el ajuste en julio

El 1° de julio los contratos de alquiler que tengan pactados los ajustes para ese mes, enfrentarán una nueva suba en sus valores. Pero, es importante aclarar que en la actualidad persisten tres tipos de contrato a la vez:

Los que fueron firmados bajo la ley de alquileres , con ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL)

, con ajustes anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL) Los que lo hicieron luego de la actualización de la normativa -en octubre de 2023-, con ajustes semestrales por Casa Propia

-en octubre de 2023-, con ajustes semestrales por Casa Propia Los que se pactaron a partir de la derogación de la ley -el 29 de diciembre de 2023-, con libertad contractual entre las partes.

Pero, el impacto a principios del séptimo mes se verá solo en un tipo de modalidad. Se actualizarán aquellos acuerdos firmados luego de la derogación de la ley de alquileres. Esto se debe a que los contratos pactados bajo la antigua ley de alquileres -a pesar de que muchos siguen vigentes-, tanto los que lo hicieron anuales y con ajustes por ICL, como los que se pactaron con Casa Propia, ya no perciben aumentos.

En julio solo se actualizaran contratos que fueron firmados luego de la ley de alquileres Daniel Basualdo

Cuál es el aumento del alquiler en julio de 2026

En este contexto, los contratos que perciben aumentos en el próximo mes son los siguientes:

Con IPC

A partir del 29 de diciembre de 2023, con la derogación de la ley de alquileres, los contratos comenzaron a pactarse con libertad entre las partes. Esto significa que los propietarios e inquilinos pueden acordar libremente la duración del contrato, la periodicidad de los ajustes y el índice a utilizar.

En la mayoría de los casos, los acuerdos incluyen actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales basadas en la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, para quienes firmaron contratos con ajuste cada cuatro meses, el aumento de julio se calculará con el último índice publicado por el Indec -mayo de 2026-, por lo que el incremento será del 11,47%. En números concretos: si el alquiler es de $700.000, el nuevo valor a pagar en julio deberá ser de $780.289. Mientras que, si el alquiler es de $900.000, el nuevo monto ascenderá a $1.003.228.

Con ICL

Es importante aclarar que, como en la actualidad los contratos se pactan con libertad entre las partes, hay acuerdos que pueden seguir cerrándose con ajustes por ICL, pero ya no tienen la obligación de que ese índice sea por ley ni que el ajuste sea anual como decía la norma que se derogó. De esta manera, para los que perciban en julio el aumento -con incrementos cada cuatro meses- por este índice, tendrán un alza del 11,97%. Es decir que, por un monto de $700.000 se pasará a pagar $783.780.

Los contratos que se actualicen en julio con IPC cada cuatro meses, tendrán un incremento del 11,47% (Unsplash)

¿Qué pasa con los contratos que finalizan?

En julio también finalizarán acuerdos. Principalmente son los que fueron pactados en el mismo mes de 2023 y firmados bajo la ley de alquileres: por tres años y con ajustes anuales bajo el ICL.

Ahora, el panorama del mercado es otro: la gran mayoría de los contratos de alquiler comenzaron a pactarse bajo libre negociación de las partes, por dos años con ajustes cada tres o cuatro meses, en pesos y atados a la inflación. Por lo que tanto los inquilinos que finalicen sus acuerdos como los que optaron por continuarlo deberán acordar el nuevo contrato bajo estas condiciones.

Pero un dato clave a tener en cuenta es que los valores que actualmente se publican en el mercado tienden a ser más bajos que los precios que pagan los inquilinos por contrato. Esto se da porque se generó una brecha entre el ajuste del ICL y los precios de los alquileres de nuevos contratos, a pesar de que esa brecha en la actualidad se achicó debido a la desaceleración de la inflación.