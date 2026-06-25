Mansiones en venta: las propiedades en el AMBA que exigen más de US$2 millones para empezar a soñar

Aunque parezca una palabra nacida para hablar de lujo, el término “mansión” tuvo un origen bastante más modesto. Proviene del latín mansio, que significa lugar de residencia o morada. Nada demasiado sofisticado. Con el tiempo, sin embargo, la palabra cambió y pasó a asociarse con residencias señoriales y lujosas, grandes superficies, múltiples ambientes, terrenos amplios y amenities que, en algunos casos, se parecen más a los de un hotel que a los de una vivienda familiar.

A pesar de que hoy no existe una definición única para determinar cuándo una casa puede ser considerada mansión, algunos especialistas toman como referencia a propiedades de más de 8000 pies cuadrados, es decir, unos 750m².

En el mercado inmobiliario del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), ese filtro deja afuera a gran parte de la oferta actual publicada en portales inmobiliarios, pero deja en evidencia al mercado aspiracional y de precios altos que exige al menos US$2 millones para ingresar, pero puede llegar hasta los US$12,4 millones.

Mansiones en venta en el AMBA

La más cara: una residencia histórica en Palermo Chico

La propiedad más cara publicada se encuentra en pleno Palermo Chico y se ofrece por US$12.400.000. Se trata de una residencia histórica ubicada en la avenida Coronel Díaz al 2800, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, frente a embajadas y casas señoriales.

La casa tiene 1234 m² totales, de los cuales 983 m² son cubiertos y 251 m² descubiertos. Cuenta con 14 ambientes, cinco suites, piscina climatizada, casa de huéspedes, cava y dos cocheras. La propiedad fue restaurada de manera integral, con recuperación de molduras, boiserie, mansarda y herrería original.

Además, la propiedad tiene casa de huéspedes independiente con quincho completo, parrilla, toilette y suite privada. Según la publicación, perteneció al conde argentino-húngaro Federico Zichy-Thyssen, nieto del industrial Fritz Thyssen.

Perteneció al conde argentino-húngaro Federico Zichy-Thyssen, nieto del industrial Fritz Thyssen Zonaprop

La casa tiene 1234 m² totales, 14 ambientes, cinco suites y piscina climatizada Zonaprop

Una propiedad que fue sede de Casa FOA

En el segundo lugar aparece una propiedad ubicada en Basavilbaso al 1200, a metros de Plaza San Martín. Se ofrece por US$10.000.000 y tiene 1590 m², 12 ambientes y 10 cocheras.

La residencia fue construida en la primera década de 1900 por la familia Estrugamou, con un estilo ecléctico influenciado por el barroco francés. Su ubicación es uno de sus principales activos: está cerca de la Cancillería, a una cuadra de avenida del Libertador, a tres cuadras de la 9 de Julio y a dos de Santa Fe, con conexión rápida hacia el Microcentro y la zona norte por la Autopista Illia. Además, fue sede de Casa FOA en 2015 y de una presentación de Art Basel en Buenos Aires.

Está ubicada en Basavilbaso al 1200, en el entorno de la plaza San Martín Inmobiliaria Martin Pinus

Las características del diseño acompañan las costumbres de la época en la que fue construida Inmobiliaria Martin Pinus

En Nordelta: dos casas en el exclusivo barrio La Isla

En la urbanización de la zona norte del Gran Buenos Aires creada por Eduardo Costantini, existen dos propiedades publicadas por el mismo valor dentro del barrio más aspiracional, La Isla: US$8.500.000.

La primera tiene 1400 m² cubiertos sobre un lote de 4200 m². Cuenta con 10 ambientes, cinco dormitorios en suite, seis baños completos, dos baños de servicio, dos cocheras, ascensor interno, amplias terrazas y piscina de borde infinito. En el subsuelo, además, suma un sector de entretenimiento con parrilla.

Cuenta con 10 ambientes y cinco dormitorios en suite Zonaprop

La propiedad de 1400 m2 se vende por US$8.500.000 Zonaprop

La segunda es una villa italiana de 1162 m², construida sobre un lote de 4197 m². Fue diseñada por el arquitecto Jorge Felli, inspirado en Andrea Palladio, uno de los grandes referentes de la arquitectura veneciana del siglo XVI. La casa tiene cuatro plantas, 12 ambientes y cinco cocheras.

En la planta alta se ubican cinco dormitorios en suite y una master suite con dos vestidores y dos baños. En el subsuelo, la casa suma galería cerrada, family, parrilla, vestuarios, salida al jardín y sector de pileta olímpica. También tiene muelle, esculturas, fuentes y cuatro cocheras cubiertas independientes.

Fue diseñada por el arquitecto Jorge Felli, inspirado en Andrea Palladio Zonaprop

Una propiedad frente a una cancha de polo en Tortugas

En Manuel Alberti, dentro de Tortugas Country Club, una propiedad de 820 m², ocho ambientes y tres cocheras se encuentra publicada en US$7.200.000.

El terreno supera los 4000 m² y mira directamente a la cancha de polo, uno de los grandes diferenciales de la casa. La residencia se desarrolla en dos plantas y en el exterior tiene garage cubierto para tres autos, jardín parquizado, terraza con parrilla, galería, solarium y pileta con hidromasaje.

La propiedad de 820 m² se encuentra publicada en US$7.200.000 Zonaprop

La casa mira directo hacia la cancha de polo Zonaprop

Una residencia de estilo francés en Martínez

En Juan de Garay al 1700, Martínez, San Isidro, una residencia de 1000 m² se vende por US$6.900.000. Tiene 10 ambientes, cuatro cocheras y está ubicada en un cul de sac, un punto que refuerza la privacidad.

La casa tiene una impronta clásica francesa, con fachada simétrica, cipreses, molduras en piedra y doble puerta de entrada. En planta baja, se encuentra el living comedor, family room, toilette, cocina y salida al exterior. En la planta alta se encuentra la master suite, con doble vestidor, boiserie, baño y balcón al jardín; además de una suite junior con vestidor y otros dos dormitorios que comparten baño completo. En el subsuelo aparece uno de los sectores más diferenciales: cava tipo bodega boutique, sala de cine insonorizada, garage para cuatro autos, bauleras y sector de juegos con mesa de pool.

La casa tiene una impronta clásica francesa, con fachada simétrica, cipreses, molduras en piedra y doble puerta de entrada Zonaprop

El living y playroom se encuentran en la plata baja Zonaprop

Con valores más cercanos a los US$2 millones

Una propiedad con siete cocheras en la zona oeste

Una de las propiedades que marca el piso de los US$2.000.000 está en San Diego, Francisco Álvarez, sobre Acceso Oeste km 42. Tiene 1000 m², seis ambientes y siete cocheras. La casa tiene vista al polo, living y comedor en doble altura, cocina moderna, quincho completo, sala de juegos, cava, master suite con vestidor y tres dormitorios con baño propio. También tiene terraza con parrilla, parque y piscina.

Tiene 1000 m², seis ambientes y siete cocheras ADL Desarrollo Inmobiliarios

Se vende por US$2 millones ADL Desarrollo Inmobiliarios

Construida sobre tres lotes en Canning

También por US$2.000.000 aparece una casa en Saint Thomas, Canning. Está construida sobre tres lotes internos linderos al campo de golf y tiene 745 m², 11 ambientes y tres cocheras. La planta baja incluye hall de entrada, oficina con biblioteca, living con dos hogares a leña, jardín de invierno, cuatro dormitorios en suite, quincho, galería, piscina con vestuarios, cocina americana, casa para huéspedes o caseros, lavadero y garage. En planta alta cuenta con dos master suites con balcón aterrazado, vestidor y vistas al golf.

Construida sobre tres lotes internos linderos al campo de golf, tiene 745 m² Zonaprop

Tres pisos de estilo francés también en Canning

En el mismo corredor, pero por US$2.299.500, se encuentra en venta una propiedad de estilo francés. Está ubicada sobre la avenida Castex al 6000 y tiene 970 m², siete ambientes y dos cocheras. La casa se desarrolla en tres plantas, sobre doble lote, y suma living comedor, cocina con comedor diario, quincho cubierto, salón de relax con piscina interior climatizada, cuatro dormitorios en suite con vestidor, gimnasio y playroom.

La propiedad tiene 970 m², siete ambientes y dos cocheras Zonaprop

Una mansión entre los árboles en Acassuso

En Acassuso, San Isidro, una residencia ubicada en Presidente Quintana al 1000 se vende por US$2.300.000. Tiene 987 m², seis ambientes y seis cocheras. La propiedad está emplazada en una zona de Libertador al río, rodeada de arboleda y privacidad. Fue restaurada con criterio arquitectónico, con pisos de mármol, dobles alturas y lucernario cenital.

La planta baja incluye hall de recepción, living de doble altura con hogar a leña, comedor principal, cocina-comedor equipada, estar diario, galería, jardín parquizado con fogonero y piscina. En la segunda planta hay cuatro dormitorios, dos en suite, incluida la suite principal con sector de spa y balcón aterrazado. En el tercer nivel se ubican un playroom, dormitorio adicional, vestidor, baño completo y doble dependencia de servicio.

La propiedad se vende por US$2.300.000. Tiene 987 m², seis ambientes y seis cocheras Zonaprop

En la plata baja se encuentra un jardín parquizado con fogonero y piscina Zonaprop

Casa principal y dos casas más, con 40.000m² de parque, en Pilar

En Pilar, una propiedad sobre Guido al 1800 se comercializa por US$2.800.000. Tiene 1000 m² cubiertos, 16 ambientes y está emplazada sobre más de 40.000 m² de parque. El terreno incluye estanques con cascadas, arboleda centenaria, cancha de fútbol y senderos adoquinados. La residencia principal cuenta con cinco dormitorios, varios en suite, ocho baños, piscina cubierta climatizada, piscina exterior y sauna. Además, suma dos casas auxiliares independientes, casa para caseros y garita de vigilancia.

Está emplazada sobre más de 40.000 m² de parque

Cuenta con dos casas auxiliares independientes, casa para caseros y garita de vigilancia

Una casa estilo Tudor en San Isidro

Por último, en Béccar, San Isidro, una propiedad estilo Tudor ubicada en Washington al 700 se ofrece por US$3.000.000. Tiene 1440 m², 10 ambientes y cuatro cocheras, con vista al río y un lote con posibilidad de subdivisión.

La casa cuenta con ascensor, casa de caseros, garage para cuatro autos, living y chimenea, detalles en el techo realizados por artesanos del Teatro Colón, escritorio, comedor, cocina con isla, galería y jardín íntimo con pileta. También tiene salón de usos múltiples sobre la barranca, sauna, un departamento adicional de dos dormitorios y otro departamento independiente de un dormitorio.

Con 1440 m², cuenta con 10 ambientes y cuatro cocheras Zonaprop