Alquileres: el lugar donde subieron casi seis veces más que el promedio del mercado

Un aumento de casi el 18% en un solo mes. Esa fue la suba que registró un partido del AMBA en el mercado de alquileres de casas durante junio: un incremento casi seis veces superior al promedio de la región, que fue del 3%, según el Relevamiento de Precios de Propiedades y Alquileres de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés (UdeSA).

La Matanza, ubicada en el oeste del Gran Buenos Aires, fue la sorpresa del informe. Actualmente, en la zona hay 3053 propiedades disponibles para alquilar en Mercado Libre, de las cuales apenas 247 son casas.

“Le atribuimos el aumento a la poca oferta que hay de casas que estén en óptimas condiciones”, sostiene Juan Pablo Russo, bróker de Russo Propiedades.

Actualmente en la Matanza hay 3053 propiedades disponibles para alquilar, de las cuales solo 247 son casas

Los datos del relevamiento muestran ese desbalance. En la zona oeste del Gran Buenos Aires el 80% de la oferta de alquileres corresponde a departamentos y el 20% a casas. Y la demanda va en una línea similar aunque la oferta no alcanza a satisfacerla: el 75% busca departamentos y el 25% prefiere casas.

“Hay más demanda que oferta, y la demanda subió este último tiempo debido a que cada vez es más difícil calificar para un crédito hipotecario, entonces las familias siguen yendo por el alquiler”, explica el experto y agrega que el aumento de los costos es real, y muchas veces se da porque los propietarios, al ver que las casas se alquilan rápidamente, deciden ajustar los precios.

¿Dónde se encuentran las opciones más caras?

Las propiedades en alquiler de mayor valor en el partido de La Matanza se agrupan en tres localidades: Ramos Mejía, San Justo y Ciudad Evita. Esta última concentra las opciones más exclusivas, específicamente dentro del barrio cerrado El Resguardo.

Una de las alternativas disponible es una casa de 320 m², que tiene un costo de alquiler de US$3500 mensuales, y tiene cuatro cuartos y cuatro baños. En la misma urbanización, y con un valor US$500 menor, hay un inmueble de 350m², con cuatro habitaciones y tres baños.

Así se ve una de las casas disponibles para alquilar, ubicada en el barrio cerrado El Resguardo en Ciudad Evita

En cambio, en Ramos Mejía, predominan las casas ubicadas sobre la calle. Entre ellas sobresale una casona de 1000 m² sobre Coronel Córdova al 800, con seis dormitorios, seis baños, dos salas de estar y un parque con pileta.

Las propiedades en alquiler más caras del partido de La Matanza se agrupan en tres localidades: Ramos Mejía, San Justo y Ciudad Evita

Aunque Ciudad Evita concentra las propiedades más caras, las localidades con mayor demanda son otras. Según el relevamiento, Ramos Mejía lidera el ranking de búsquedas, seguida por San Justo y Villa Luzuriaga.

Russo coincide con esta tendencia y explica que en Ramos Mejía las familias buscan casas con ambientes amplios y patio. Mientras que Villa Luzuriaga siempre se caracterizó por las casas estilo chalet, que son muy buscadas, “debido a que no deja de ser un barrio tranquilo en lo que es la zona”.

Según el relevamiento, Ramos Mejía lidera el ranking de búsquedas, seguida por San Justo y Villa Luzuriaga

En el resto de las localidades de La Matanza la tendencia es la misma: “buscan casas de tres y cuatro ambientes con patio, terraza, o algún espacio al aire libre”.

La dinámica es distinta en el mercado de departamentos. “Los departamentos tuvieron un aumento bastante menor”, explica Russo, quien atribuye esa diferencia a una oferta considerablemente más amplia que la existente en el segmento de casas.

Los aumentos en los alquileres por zona

Si se comparan las distintas regiones del AMBA, el oeste fue el área que registró el mayor aumento intermensual en el precio de alquiler de casas durante junio, con una suba del 7,7%. Le siguieron la ciudad de Buenos Aires, con un 7,3% y la zona norte con un 4,8%, mientras que la zona sur fue la única que mostró una baja, del 2,9%.

En la comparación interanual, en cambio, el ranking cambia. La zona sur lideró los incrementos con una suba del 38,6%, seguida por CABA con 33,9%, el oeste con 31,8% y el norte con 29,3%.

El valor de alquiler promedio, por metro cuadrado de una casa en CABA es de $15.149, en la zona norte es de $9333, en el oeste de $8090 y en el sur de $7449.