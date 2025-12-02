Alquileres: un tres ambientes en CABA ya cuesta casi $1.000.000 y el barrio inesperado donde más aumentan los precios

Los precios de los alquileres publicados siguen aumentando por encima de la inflación. En los últimos 12 meses, los valores de los nuevos contratos acumularon una suba del 35.6%, porcentaje por encima de la inflación que en el mismo período se disparó a 31%, pero por debajo del ajuste de ICL (40%), el índice del Banco Central con el que se ajustan los incrementos de los contratos firmados con la antigua ley. Estos números fueron reflejados en el último informe de Zonaprop.

En la comparación mensual el precio medio del alquiler de un departamento en noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, sufrió un incremento del 2,2% respecto a octubre.

Una de las variables que influenció en la dinámica de precios fue la oferta que fluctuó considerablemente desde 2023, alcanzando un mínimo histórico en febrero de ese año. En el 2024, después de la derogación de la Ley de Alquileres, la oferta en CABA aumento un 62% respecto al mes previo. En noviembre de este año, la oferta cayó un 1,3%, igualmente manteniendo un porcentaje tres veces mayor al mínimo histórico.

“Los departamentos más grandes son los que más aumentaron de precio este año", detalla Leandro Molina, director de la plataforma.

En números, un departamento de tres ambientes (70 m²), está casi en $1.000.000, con un valor medio de $987.205 por mes.

Mientras que el precio medio de un departamento de 2 ambientes (50 m²) alcanzó los $729.916 por mes. Este valor refleja un aumento del 11,4% con respecto a abril de este mismo año, en donde el valor alcanzaba los $655.294. Si se compara con el valor del 2023, la variación es del 118%, es decir un aumento de más del doble.

Los aumentos por barrio

Puerto Madero se consolida como el barrio de la ciudad de Buenos Aires con menor incremento de alquiler interanual Archivo Revista Jardin

La mayor suba de precio en alquileres, con un 61,8% de incremento interanual, la tuvo el barrio de Agronomía. El segundo puesto lo tiene Lugano, con un aumento del 52,4%, secundado por Vélez Sarsfield con un 46,5%.hh

En el otro extremo, hay tres barrios que fueron los que menos aumento interanual registraron. En San Telmo con un 29,9%, Parque Chacabuco con un 28,9% y finalmente Puerto Madero, que se consolida como el barrio de CABA con menor incremento de alquiler interanual, con un 28,7%.

En valores medios, se encuentran Chacarita con aumentos interanuales que rondan el 40%, Parque Patricios con un 37,4% y Belgrano con un 33,9%.

Cuánto cuesta alquilar en cada una de estas zonas

Puerto Madero continúa siendo el primero del ranking de los barrios más caros para alquilar: un dos ambientes promedia $1.238.741, Núñez con $818.018 y Palermo por $814.676.

Los barrios de la Ciudad que presentan la oferta de alquileres más barata son Floresta con un valor medio de $639.271, Constitución ($628163) y finalmente Lugano con $584.087. Este último barrio continúa siendo el más económico de toda la ciudad de Buenos Aires pese a ser uno de los que más aumentó.

Chacarita, Almagro, Nueva Pompeya, Monserrat y San Telmo se mantienen en la zona media, con un promedio entre $767.000 y $667.000.

Rentabilidad

A la hora de analizar cuál es la renta que deja un departamento a un inversor, Lugano, Nueva Pompeya y La Boca se consolidaron como los mejores barrios con un retorno anual de entre el 8,8% y el 7,2% cuando el promedio de renta bruta anual en dólares en toda la ciudad es casi el 5%. “Se necesitan 20,2 años de alquiler para recuperar la inversión. Este número equivale a un 2,8% más de lo requerido en el 2024″, agrega Molina.

Palermo es uno de los tres barrios con menor rentabilidad Hernan Zenteno - La Nacion

Mientras que, los tres barrios con menor retorno son Núñez, Palermo y Puerto Madero con una rentabilidad entre el 4% y el 3%, la mitad que los barrios anteriormente nombrados.