Se vende el antiguo dúplex de Uma Thurman en un exclusivo barrio de Nueva York

La isla de Manhattan es conocida no sólo por albergar miles de mundos en tan sólo 59.1 km², sino que también por el acceso a vivienda que se ha tornado cada vez más difícil. En una ciudad donde la vivienda asequible escasea y los precios suben con rapidez, cada propiedad que sale a la venta cuenta una historia propia: de época, de barrio, de estatus y, muchas veces, de quienes la habitaron.

Nueva York, además, tiene una larga tradición de casas y departamentos que se vuelven célebres no solo por su arquitectura o ubicación, sino por el nombre de sus dueños o quienes vivieron allí, reales o ficticios.

El acceso a vivienda en Nueva York se ha tornado cada vez más difícil

Actores, músicos y artistas dejaron su huella en edificios que hoy despiertan interés más allá del mercado: son piezas que mezclan cultura pop, historia urbana y exclusividad. Basta pensar en el famoso departamento del personaje de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en la reconocida serie Sex And The City, cuya dirección se convirtió en un punto de peregrinación turística, al punto de que su propietario tuvo que pedir respeto y puso un límite para quienes se amontonaban en la puerta para sacarse una selfie.

Cuando una de esas propiedades vuelve a ponerse en venta, el foco se amplía y la atención se renueva. En este contexto, vuelve al radar un departamento tanto para quienes buscan el hogar de sus sueños cómo para los fanáticos del cine.

Se trata de un dúplex que alguna vez perteneció a Uma Thurman, reconocida actriz de Hollywood recordada por sus roles icónicos en películas cómo Pulp Fiction y Kill Bill, ubicado en el prestigioso barrio de Gramercy Park.

Uma Thurman compró el dúplex y tiempo después otro departamento en el mismo piso que lo unificó con una extensa remodelación

El dúplex que pertenecía a Uma Thurman se encuentra en el barrio de Gramercy Park

La propiedad es una pieza poco común en el corazón de Manhattan: dos niveles combinados, gran amplitud e historia residencial. A su vez, cuenta con el privilegio de ofrecer una de las 383 llaves que dan acceso a Gramercy Park, un parque privado al que sólo pueden acceder los residentes de los 39 edificios circundantes. Hoy la vivienda se encuentra valuada en US$8,95 millones.

Gramercy Park es un parque privado al que sólo pueden acceder los residentes de los 39 edificios circundantes Pamela Hassell - AP

La vivienda se encuentra valuada en US$8,95 millones

El edificio fue construido en 1910. Se trata de una construcción de escala reducida, con apenas 21 unidades, diseñada por el arquitecto Herbert Lucas.

Thurman compró el dúplex en el año 2006 por unos US$2,65 millones, una unidad que ocupaba la octava y novena planta del edificio. En 2012 adquirió también el departamento vecino del octavo piso para fusionarlo en una amplia residencia con una renovación que duró varios años. Finalmente vendió la propiedad por más de US$6,6 millones en 2016.

Thurman compró el dúplex en el año 2006 por unos 2,65 millones de dólares

La vivienda cuenta con cinco dormitorios, tres baños completos, living principal, comedor, una amplia cocina, sala de lectura y hasta un cine privado, un guiño a la expropietaria quien llegó a vivir allí con sus tres hijos, incluída Maya Hawke, hoy reconocida por su papel en la icónica serie Stranger Things. En su planta superior también hay una terraza con una vista imperdible al skyline de Manhattan.

La vivienda cuenta con cinco dormitorios y tres baños completos

Su regreso al mercado inmobiliario, con un precio de lista notablemente más alto que el de hace ocho años, demuestra no solo la revalorización del inmueble, sino también que es un reflejo de cómo el real estate de lujo en Nueva York tiende a consolidar su valor con el paso del tiempo, sobre todo cuando la ubicación y la exclusividad van de la mano. Además, el acceso a su exclusivo parque lo vuelve especialmente atractivo para quienes buscan una mezcla de privacidad y vida urbana.

Fundado en el siglo XIX, Gramercy Park es uno de los únicos parques privados de la ciudad, un privilegio que se mantiene desde hace más de 180 años. Además cuenta con restricciones sumamente estrictas: no se permiten perros, bicicletas, alcohol ni actividades recreativas masivas. Fue declarado distrito histórico en el año 1966 y solo abre al público una vez al año, en Nochebuena.